Château de Versailles : où en est la restauration de la Chapelle Royale, 3 ans après le début du chantier ?

Entamée au printemps 2017, la restauration de la Chapelle Royale du Château de Versailles touche à sa fin. A l'occasion du 1.000e jour de chantier, la direction du monument versaillais fait un état des lieux.

«C'était le dernier grand chantier voulu par Louis XIV», explique-t-on sur le site du Château de Versailles (78), au sujet de la Chapelle Royale. Construite en 1710, elle avait déjà subie «quelques rénovations mineures» par le passé, une première fois au milieu du XVIIIe siècle puis à la fin du XIXe siècle. Il y a près de 3 ans, une immense campagne de «restauration générale» a été lancée.

Et l'enjeu alors n'était pas des moindres, puisqu'il s'agissait de «sauvegarder l'édifice». «Le toit, ses parements, la statuaire, les vitraux et la charpente nécessitent une remise en valeur globale à même de conserver son harmonie si spécifique. Depuis l’automne 2017, Versailles connaît la plus grande entreprise de restauration de son histoire depuis celle de la Galerie des Glaces», peut-on lire sur le site dédié à cet important chantier.

UNE RESTAURATION DU HAUT VERS LE BAS

Un chantier «pharaonique et hors normes» selon l'achitecte en chef des monuments historiques, Frédéric Didier. «Nous avons commencé du haut vers le bas pour que la chapelle puisse réapparaître progressivement dans sa splendeur», explique-t-il, ajoutant qu'il avait «fallu commencer par emballer complètement le monument [...] pour protéger les décors inestimables».

Dans l'ordre, il a donc fallu s'occuper de la charpente – «un chef-d'œuvre des compagnons charpentiers du temps de Louis XIV» selon Frédéric Didier – «qui commençait a s'affaisser», ensuite de la couverture et des plombs décoratifs, des menuiseries et des vitraux, puis de l'«extraordinaire statuaire qui forme le décor original de la Chapelle et enfin du décor sculpté de la Chapelle.

Encore quelques mois de travaux

Si l'important chantier touche à sa fin, après la restauration des sculptures de pierre et celles de plomb, après la restauration des dorures des fenêtres et la repose des vitraux, quelques menus travaux restent encore à faire. Depuis le mois de mai et la fin du confinement, les équipes s'activent en effet sur le toit du monument. Là, ils ont pu poser les ornements et les préparer à la dorure. Celle-ci est en cours depuis la rentrée de septembre.

Depuis mi-novembre, l'échafaudage commence à être démonté dans sa partie supérieure, permettant bientôt au public de redécouvrir la toiture telle qu'elle était au premier jours. «La Chapelle Royale est en train de dévoiler les atours de sa toiture : de magnifiques ornements en plomb qui ont été dorés, comme cela était le cas autrefois», a ainsi communiqué le Château de Versailles ce mercredi 18 novembre.

