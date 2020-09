Paris : la restauration du Grand Palais finalement «plus sobre» que prévu

«Une réorientation nécessaire». C'est en ces termes que la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais (RMN) a annoncé ce lundi 28 septembre que la rénovation du célèbre musée parisien de la rive droite sera finalement «plus sobre» que prévu.

Le ministère de la Culture a en effet demandé «de concevoir [...] un projet de restauration respectant les impératifs budgétaires et calendaires, en maintenant l’ambition programmatique et culturelle initiale, et en intégrant la restauration de nouveaux éléments», selon la RMN - Grand Palais.

Concrètement, le président du Grand Palais, Chris Dercon, va donc «opter pour un projet de restauration plus sobre», avec des «destructions réduites au minimum» et sans «creuser sous la Nef ni dans les espaces boisés classés et espaces verts protégés situés aux abords», comme le prévoyait le projet initial.

Une rénovation à près d'un demi-milliard d'euros

Pour rappel, ce projet de restauration estimé à 466 millions d'euros prévoyait d'augmenter la taille des grandes galeries de 30 %, de revaloriser les jardins extérieurs et surtout d'ouvrir l'accès à la terrasse, jusqu'ici inaccessible, avec un nouveau restaurant et une zone privatisable.

Si une petite partie des travaux a déjà été lancée, le «vrai» chantier doit vraiment débuter début 2021 après la fermeture des espaces ouverts au public. Mais le timing est serré et des retards sont à prévoir, selon le communiqué de la RMN - Grand Palais.

Cette «réorientation» est ainsi liée à deux principaux facteurs. D'une part, la dégradation très importante des façades du Grand Palais – qui a généré «la mise sous filet de l’ensemble des ouvrages» – dont la restauration (non prévue initialement) devra être intégrée au chantier, sans surcoût.

D'autre part, la crise sanitaire aurait, selon la RMN, infligé des retards au projet, et ce, alors que plusieurs épreuves emblématiques des JO 2024 doivent se tenir au Grand Palais. La tenue de cet événement international à Paris ne pouvant pas être décalé dans le temps, il faudra que les travaux soient terminés à cette date.

Voulant éviter un possible «dérapage du calendrier de réalisation des travaux» autant qu'une «dérive financière significative du projet», les autorités ont donc décidé de réduire la voilure.

