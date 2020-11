Sondage : la majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement pour gérer la crise du coronavirus

Alors que les Français vivent actuellement leur deuxième confinement pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, leur confiance envers le gouvernement quant à la gestion de cette crise s'érode au fil des jours.

En effet, ils ne sont que 39% à lui faire confiance pour «faire face efficacement» au virus, et seulement 45% pour sa capacité à «aider les entreprises en difficulté», selon un sondage exclusif de l'institut Ifop pour CNEWS et Sud Radio.

A titre de comparaison, en mars dernier, 55% des personnes interrogées estimaient le gouvernement à même de gérer la situation face à l'épidémie, et 57% le pensaient capable de soutenir comme il se doit les entreprises. Une confiance qui restait encore majoritaire cet été en ce qui concerne l'économie.

Sans surprise, cette méfiance vis-à-vis des autorités est plus prégnante dans l'opposition. Ainsi, moins de 2 sympathisants LFI sur 10 (17%) font confiance à l'Etat pour «faire face efficacement» au virus, et moins de 4 sympathisants RN sur 10 (38%) l'estiment capable d'aider les entreprises affectées. Au contraire, les proches de LREM sont plus optimistes (86% sur l'économie et 83% sur le sanitaire).

L'économie plus inquiétante que la santé

L'autre enseignement de ce sondage est le niveau d'inquiétude des Français pour l'économie du pays. En effet, 9 personnes interrogées sur 10 ont des craintes «à l'égard des conséquences économiques de la crise du coronavirus».

Dans le détail, les chefs d'entreprises sont, de façon assez compréhensible, les plus inquiets (96%), devant les salariés (89%) et les chômeurs (83%).

Dans le même temps, «seulement» 69% se disent inquiets pour eux et leur famille. Une proportion certes importante, mais 16 points plus basse qu'en mars dernier, alors que plus de 400 morts ont encore été recensés ce mercredi 18 novembre.

Là encore, les plus concernés semblent être ceux qui ont le plus de craintes puisque l'inquiétude augmente avec l'âge : 59% des 18-24 ans, 68% des 25-34 ans, 69% des 35-49 ans, 72% des 50-64 ans et 73% des 65 ans et plus.