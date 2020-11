Hauts-de-Seine : une rixe éclate à Asnières-sur-Seine, une dizaine d'interpellations

Les policiers sont intervenus à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, ce dimanche 22 novembre pour mettre fin à une rixe.

Une dizaine de personnes ont été interpellées.

De même, des armes de poing et des armes contondantes ont également été saisies.

Hier soir à #AsnièresSurSeine, les de la DSPAP ont été requis pour une dizaine d'individus porteurs de bâtons



et de batte de base-ball.



Grâce à une bonne coopération entre @prefpolice et police municipale :



arme de poing et armes contondantes saisies



10 interpellations pic.twitter.com/pY2u370O7x

