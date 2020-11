Sylvain Gandolfo, directeur de l’ISG Luxury Management : «Nous formons de futurs acteurs, créatifs et engagés»

Cursus dédié aux métiers du luxe, l’ISG Luxury Management forme les experts de ce secteur en trois ou cinq ans. Le cycle se compose d’un Bachelor, de quatre MBA spécialisés, et d’un second programme à l’international en Bachelor et MBA avec un parcours dédié. Pour Sylvain Gandolfo, directeur de l’ISG Luxury Management, le marché ne cesse de se transformer.

Quelle est l’ambition de l’école ?

L’ambition naturelle de l’ISG Luxury Management est de former de futurs acteurs, créatifs, engagés, en mesure de relier les héritages culturels, l’histoire, les traditions artisanales du secteur aux nouvelles technologies et à l’expérienciel. Ainsi, l’ISG relève le nouveau défi de créer une formation entièrement dédiée aux secteurs du marketing, de la communication, du management, de l’événementiel et du digital.

Quelles sont les caractéristiques du programme ?

Notre programme repose sur plusieurs piliers : une dimension artistique et culturelle forte, une dynamique internationale, une priorité donnée à l’innovation et à la créativité, et une rigueur liée à l’excellence requise dans les univers du luxe et de la mode.

Il s'agit d'une véritable découverte des savoir-faire

Viennent s’ajouter des ateliers créatifs, la semaine du luxe ou encore des semestres à l’international. Enfin, le réseau Alumni et les partenariats universitaires de l’ISG accompagnent également l’étudiant dans son parcours.

Quels secteurs couvrent l’ISG Luxury Management ?

À travers des cursus particulièrement riches et diversifiés, il s’agit d’une véritable découverte des savoir-faire. Les trois premières années sont un laboratoire d’expérience et d’enrichissement personnel et professionnel où les étudiants peuvent découvrir un univers complet empreint d’excellence.

L’ISG Luxury Management est un établissement d’enseignement supérieur privé membre du Groupe IONIS.

Journée Portes-Ouvertes samedi 28 novembre 2020 de 13h à 17h. www.isg-luxury.fr