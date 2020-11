Voici comment conserver des pommes plus longtemps

Les pommes sont des fruits qui peuvent se conserver longtemps. A condition toutefois d’adopter les bons réflexes après les avoir achetées. Voici comment maintenir leur saveur et éviter qu’elles ne deviennent farineuses trop rapidement.

Comme l’explique Josselin Saint-Raymond, directeur de l'association nationale pommes-poires (ANPP), une pomme a besoin de fraîcheur et d’humidité, et d’être stockée à l’abri de la lumière. «Dans le temps, on récoltait les pommes à l’automne, et on arrivait à les garder jusqu’au début du printemps en les disposant dans une cave. C’est la solution idéale et traditionnelle».

ne pas les empiler les unes sur les autres

Mais si on vit en appartement et que l’on n’a pas la chance d’en avoir une ? Dans ce cas, «il faut mettre ses pommes, quelle que soit la variété, dans le bac à légumes de son réfrigérateur», et éviter de les empiler les unes sur les autres. Pour les conserver plus longtemps, il faut en effet les étaler et faire en sorte qu’elles ne se touchent pas.

De cette manière, «si une pomme pourrit, elle ne va pas contaminer celles qui se trouvent à côté, au-dessus, ou en-dessous d’elle». Il faut savoir que la pomme «est un fruit climactérique, comme la banane et les kiwis, c’est-à-dire qu’elle continue à mûrir après avoir été cueillie».

Elle va produire de l’éthylène, une hormone végétale qui fait mûrir les fruits, et si ce gaz d’origine naturelle est capté par les pommes situées à proximité, ces dernières vont elles aussi en produire, «ce qui va accélérer leur maturation». Après quoi elles vont «se flétrir et devenir plus rapidement farineuse», poursuit Josselin Saint-Raymond.

Pour les déguster comme il se doit, le professionnel recommande de les sortir «au moins une heure avant de les manger pour leur laisser le temps de revenir à une température permettant de profiter de tous les arômes du fruit». En sachant que cette méthode de conservation est aussi valable pour les poires.