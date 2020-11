«On découpe comme Samuel Paty» : un rappeur en garde à vue

Entourés d’hommes masqués et armés de machettes, couteaux et scies, il chante : «on découpe comme Samuel Paty, sans empathie». Un rappeur de 18 ans, connu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) après la diffusion d’un clip.

Il doit être jugé jeudi en comparution immédiate, pour apologie du terrorisme, recel de vol et destruction par moyen dangereux pour les personnes, a indiqué la procureure de la République de Meaux, à l’AFP. En cause, en plus des paroles, une voiture qui brûle pour servir de décor.

Le garçon, lui, n’assume pas ses actes. «Il conteste les infractions qui lui sont reprochés», a indiqué la magistrate.

Diffusé sur Youtube, le clip, qui avait suscité de nombreuses réactions, a déjà fait des dégâts. Le 13 novembre, un collégien de 14 ans avait chanté les paroles en classe, durant un cours sur la liberté d’expression, pour menacer sa professeure, à Savigny-le-Temple. Un pistolet Taser avait été retrouvé dans sa poche.

Présenté à un juge pour enfant, une enquête a été ouverte pour menaces de mort.

Pour rappel, le professeur Samuel Paty a été décapité en pleine rue, le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, par un islamiste tchétchène de 18 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.