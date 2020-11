JO 2024 : quels sites parisiens et franciliens pour les épreuves ?

Quasi définitive, voici la nouvelle carte des sites qui accueilleront les Jeux Olympiques de Paris 2024, officialisée ce mercredi 25 novembre. Ainsi remaniée, elle permet au Cojo d'économiser au moins 130 millions d'euros, et ce, sans réaliser de susprenants changements.

A noter qu'il faudra néanmoins attendre la tenue du conseil d'administration de Paris 2024, le 17 décembre prochain, pour que celui-ci valide l'ensemble des changements et officialise cette nouvelle carte.

Village Olympique et Paralympique

Réparti sur 3 communes de la Seine-Saint-Denis (Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis), le village olympique et paralympique accueillera 15.600 athlètes durant les JO, organisés du 26 juillet au 11 août 2024.

Après les Jeux, le quartier comportera 2.200 logements familiaux, 900 logements étudiants, un parc aménagé de 3 hectares mais aussi 120.000 m2 d’activités, bureaux et services et 3.200 m2 de commerces de proximité.

© SECTEUR E_Groupement Nexity SA-Eiffage Immobilier IDF

Stade de France

Situé à 2 km seulement du village olympique et paralympique, le Stade de France devrait tout naturellement accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture de ces Jeux Olympiques mais aussi Paralympiques.

Forte de ses 80.000 places, l’enceinte dyonisienne serait également le théâtre des compétitions de para athlétisme, et depuis peu, a été choisie pour accueillir les épreuves de rugby.



© PARIS 2024

Centre aquatique de Saint-Denis

Le Centre Aquatique Olympique (CAO) accueillera en 2024 les épreuves aquatiques de natation artistique, waterpolo et plongeon, ainsi que les épreuves de boccia, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Mais au-delà des Jeux, le CAO sera transformé en une vaste zone d'activités multisports. En juillet 2025, un an après les JO, il sera ainsi mis à la disposition des habitants, enfants, scolaires pour développer la pratique de la natation.

© Métropole du Grand Paris

Le Bourget

Notamment destiné à héberger les journalistes et techniciens durant l'événement, le village des médias sera construit à cheval sur les communes du Bourget et de Dugny, en Seine-Saint-Denis.

Les épreuves d'escalade se dérouleront également au Bourget, situé à sept kilomètres du village olympique et paralympique. Mais contrairement à ce qui était prévu, les épeuves de tirs seront délocalisées au stand de tir de La Courneuve.



© PARIS 2024

Place de la concorde

Située en bas de la célèbre avenue des Champs-Elysées, à Paris, la place de la Concorde a très tôt suscité l'intérêt des organisateurs des JO de Paris 2024, prêts à «casser les codes» pour ce mythique emplacement parisien choisi pour son «caractère urbain».

Parmi les disciplines concernées figurent donc le skateboard, le BMX Freestyle et le basket 3x3, qui feront leur entrée aux JO de Tokyo 2020, ainsi que les épreuves de breakdance, nouveauté à Paris 2024.

© PARIS 2024

Champ-de-Mars

Lieu emblématique de la capitale et situé juste en face de la Tour Eiffel, le Champ-de-Mars accueillera une importante arena, comptant 12.000 places. L'enceinte – installée à douze kilomètres du village olympique et paralympique – servira de cadre exceptionnel aux compétitions de judo et de lutte des JO et de para-judo et de rugby fauteuil des JO paralympiques.



© PARIS 2024

Tour Eiffel

Symbole de Paris et de la France, la Tour Eiffel devrait accueillir à ses pieds un stade qui servira aux épreuves de beach-volley et de cécifoot (épreuve paralympique de football pour les malvoyants).

Le pont d'Iéna, situé à douze kilomètres du village olympique et paralympique entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, sera quant à lui le point de départ de plusieurs épreuves d'athlétisme, dont le marathon et la marche ainsi que le cyclisme sur route.

Enfin, deux compétition auront lieu dans la Seine, aux pieds de la Tour Eiffel : les épreuves de natation en eau libre ainsi que celles de para triathlon.



© PARIS 2024

Grand Palais

Monument historique de la capitale française, le Grand Palais et sa magnifique voûte en verre sera le théâtre des compétitions d’escrime et de taekwondo ainsi que celles d’escrime en fauteuil et de para twaekwondo des Jeux Paralympiques.



© PARIS 2024

Esplanade des Invalides

En plein cœur de Paris, l’Esplanade des Invalides, située à une douzaine de kilomètres du village olympique et paralympique, a quant à elle été retenue pour servir de cadre aux compétitions de tir à l’arc des Jeux Olympiques et Paralympiques. Habituelle lieu de loisirs, elle serait dotée de 6.000 places.



© PARIS 2024

Paris Expo Porte de Versailles

Plus grand site d’exposition d’Europe et reconnu pour être le site de grands événements annuels comme le Mondial de l’Automobile, le Salon du Livre et le Salon International de l’Agriculture, Paris Expo, situé dans le 15e, serait spécialement aménagé pour héberger différentes épreuves des JO.

Renommé «Arena Paris Sud» pour l'occasion, il accueillerait donc les épreuves de volley-ball (Hall 1), les phases préliminaires de basketball (Hall 6) et l'haltérophilie (Hall 6), ainsi que les épreuves paralympiques de boccia (Hall 1), de para tennis de table (Hall 4).



© Viparis / L'autre image

Parc des Princes

Rénové ces dernières années, le célèbre Parc des Princes, antre du Paris Saint-Germain doté de 45.000 places, sera l'une des enceintes des compétitions de football.

Six autres stades français devraient accueillir des matchs de foot pendant les JO, mais leur sélection reste à définir. Parmi eux, le stade Vélodrome à Marseille (67.000 places), le Stadium de Toulouse (33.000 places), le stade de Bordeaux (42.000 places), le stade de la Beaujoire à Nantes (38.000 places), le stade Pierre-Mauroy à Lille (50.000 places), le stade de Lyon (58.000 places), le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne (42 000 places) et le stade de Nice (35 000 places) font également partie des enceintes susceptibles d’accueillir les compétitions des tournois de football.



© PARIS 2024

Roland-Garros

Temple de la terre battue, le stade de Roland-Garros, qui accueille les Internationaux de France chaque année, accueillera les compétitions de tennis des Jeux Olympiques. En parallèle, le court Suzanne Lenglen abritera celles de boxe.

Située à douze kilomètres du village olympique et paralympique), l'enceinte de la Porte d'Auteuil sera également un pôle majeur des Jeux Paralympiques. En plus d’abriter les compétitions de tennis en fauteuil, il recevra aussi les compétitions de volleyball assis.



© PARIS 2024

Bercy

Principale salle d’accueil d’événements sportifs en France, l'Arena Bercy accueillera les phases finales de basketball des Jeux Olympiques, ainsi que les compétitions de basketball en fauteuil des Jeux Paralympiques.

Les épreuves de gymnastique artistique ainsi que celles de trampoline seront également accueillies à l'Arena Bercy.



© PARIS 2024

paris la defense Arena

Plus grande salle fermée d’Europe, la «Paris La Défense Arena», située à Nanterre-La Défense dans les Hauts-de-Seine (92) et à 15 kilomètres du village olympique et paralympique, accueillera toutes les épreuves olympiques et paralympiques de natation ainsi que la finale de water-polo.



© AGENCE DE PORTZAMPARC/PACIFICA

Stade Yves du Manoir

Située à Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), cette enceinte mythique de l’ouest parisien a déjà accueilli des épreuves des JO en 1924. Pour les Jeux 2024, il hébergerait les compétitions de hockey sur gazon. Doté de 10.000 places, l’actuel stade du Racing 92 est situé à 9 km du village olympique.



© PARIS 2024

Arena la chapelle

L’Arena La Chapelle accueillera les épreuves de badminton, de para taekwondo et de para badminton lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Au-delà des Jeux, l’Arena La Chapelle constituera un nouveau pôle d’attraction majeur dans le nord de Paris en pleine mutation. Ce nouvel équipement a en effet été pensé comme un lieu de vie ouvert à tous et tourné vers les habitants, proposant de multiples activités sportives.

Avec une capacité intermédiaire de 8 000 places, l’Arena La Chapelle viendra compléter l’offre parisienne en termes d’accueil d’événements sportifs et de spectacles. Elle aura, dès son ouverture prévue en 2023, le Paris Basketball comme club résident.

© PARIS 2024

Base nautique de Vaires-sur-Marne

Le complexe situé dans l’est de l’Ile-de-France, à 39 km du village olympique, est en pleine mutation, avec notamment la construction de nouveaux bassins. Il est destiné à accueillir toutes les compétitions d’aviron et de canoë-kayak (ligne + slalom) lors des JO, ainsi que celles de para aviron et para canoë pour les Paralympiques. Entre 10.000 et 12.000 personnes pourront assister aux épreuves, suivant la discipline.



© PARIS 2024

Château de Versailles

La demeure des Louis XIV recevra les épreuves reines d'équitation et de para équitation, ainsi que celle du pentathlon moderne pour les JO. A 33 km du village olympique, les jardins du Château de Versailles pourraient accueillir 20.000 spectateurs assis et 80.000 debout lors du concours complet. A noter que les nouvelles infrastructures équestres seraient mises à disposition du public après la fin des Jeux.



© PARIS 2024

Colline d’Élancourt

Actuellement parc de loisir, la colline d’Elancourt (Yvelines), à 41 km du village olympique, pourrait être transformée en lieu dédié aux sports extrêmes en vue de 2024. Culminant à 231 mètres, le point le plus haut de région parisienne accueillera alors les épreuves de VTT, devant 2.000 spectateurs assis et 20.000 debout.



© PARIS 2024

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

A 37 km du village olympique dans le sud-ouest de la région parisienne, le vélodrome national verra se disputer les compétitions de cyclisme sur piste (JO et Paralympiques). Cet écrin construit en 2014 dispose de 5.000 sièges.

Les épreuves de BMX se dispureront quant à elles au stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines (78).



© PARIS 2024

Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Celui qui est considéré comme l’un des plus beaux parcours d’Europe, et hôte de l’Open de France depuis 1991, recevra les golfeurs lors des Jeux Olympiques. Egalement situé au sud-est de Paris, il dispose de 5.000 places assises et 30.000 debout.



© FRANCK FIFE / AFP

Marina de Marseille

Ce centre de voile et club nautique de la cité phocéenne verra se dérouler les épreuves de voile. Situé à 3h10 en TGV de la capitale, le lieu sera rénové en vue de l’organisation des Jeux Olympiques. Sa capacité est de 5.000 places assises et 10.000 debout, notamment depuis la fameuse «Corniche», la route marseillaise qui surplombe la côte.



© PARIS 2024

Stade Pierre de Coubertin

Enceinte mythique du 16e arrondissement de la capitale et lieu de résidence de la section handball du Paris-Saint-Germain, le stade Pierre de Coubertin accueillera les matchs de goalball, une épreuve paralympique destinée aux malvoyants. Au total, 4.000 personnes peuvent entrer dans cette salle modulable située à 12 km du village olympique.



© PARIS 2024