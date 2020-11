Librairies, cinémas, restaurants, parcs d’attractions… Quelle date de réouverture pour chaque lieu ?

Avec le déconfinement progressif, en trois étapes, annoncé par Emmanuel Macron mardi soir, difficile de s’y retrouver pour savoir à quelle date chaque lieu pourra ouvrir. CNEWS vous dresse la liste, afin de tout savoir en un coup d’œil.

Un protocole sanitaire strict sera mis en place dans ces lieux, pour pouvoir accueillir du public et des clients. Il est également important de noter que les réouvertures prévues au 15 décembre et 20 janvier dépendront de l’évolution de l’épidémie et du nombre de contaminations quotidiennes (pas plus de 5.000).

Commerces : 28 novembre.

Librairies : 28 novembre.

Disquaires : 28 novembre.

Coiffeurs : 28 novembre (à domicile également).

Agences immobilières : 28 novembre (les visites sont autorisées)

Bibliothèques : 28 novembre.

Lieux de culte : 28 novembre.

Musées : 15 décembre.

Cinémas : 15 décembre.

Théâtres : 15 décembre.

Restaurants : 20 janvier.

Cafés : 20 janvier.

Salles de sport : 20 janvier.

Bars : aucune date annoncée.

Discothèques : aucune date donnée.

Auto-écoles : aucune date donnée.

Parcs d’attractions : aucune date annoncée.

Salons, parcs d’exposition : aucune date annoncée.