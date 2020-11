«On découpe comme Samuel Paty» : 21 mois de prison pour le rappeur Maka

Entourés d’hommes masqués et armés de machettes, couteaux et scies, il chante : «on découpe comme Samuel Paty, sans empathie». Maka, un rappeur de 18 ans, connu des services de police, a été condamné jeudi à vingt-et-un mois de prison ferme.

Il avait été interpellé et placé en garde à vue à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) après la diffusion d’un clip.

Il a été jugé en comparution immédiate, pour apologie du terrorisme, recel de vol et destruction par moyen dangereux pour les personnes, a indiqué la procureure de la République de Meaux, à l’AFP. En cause, en plus des paroles, une voiture qui brûle pour servir de décor. «Il conteste les infractions qui lui sont reprochés», avait indiqué la magistrate.

Diffusé sur Youtube, le clip, qui avait suscité de nombreuses réactions, a déjà fait des dégâts. Le 13 novembre, un collégien de 14 ans avait chanté les paroles en classe, durant un cours sur la liberté d’expression, pour menacer sa professeure, à Savigny-le-Temple. Un pistolet Taser avait été retrouvé dans sa poche.

Présenté à un juge pour enfant, une enquête a été ouverte pour menaces de mort.

Pour rappel, le professeur Samuel Paty a été décapité en pleine rue, le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, par un islamiste tchétchène de 18 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.