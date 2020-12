Le Breizh Cola va devenir... normand

Il n'en fallait pas plus pour relancer la guéguerre entre les Bretons et les Normands, qui se disputent déjà le Mont-Saint-Michel. Le Breizh Cola va passer le 1er janvier prochain sous pavillon normand. La coopérative Agrial, basée à Caen (Calvados), va en effet devenir actionnaire majoritaire de l'entreprise Phare Ouest, qui commercialise entre autres le célèbre soda breton.

Le groupe Agrial, première coopérative de France, va également ajouter à son catalogue de marques déjà bien fourni (Loïc Raison, Ecusson, Kerisac, Danao, Florette, Maître Jacques...) les bières Lancelot, Duchesse Anne et Blanche Hermine, propriétés jusque-là de Phare Ouest. Pour l'entreprise normande, la prise de contrôle de la société morbihannaise - basée au Roc-Saint-André - n'est qu'une «suite logique», explique à Ouest-France Sarah Deysine, directrice de la communication d'Agrial.

En effet, la coopérative aux 12.500 agriculteurs adhérents et aux quelque 22.000 salariés (dont 13.000 en France) était depuis 2010 actionnaire minoritaire de Phare Ouest, avec environ 40 % des parts. Depuis cette date, le Breizh Cola était même fabriqué et embouteillé dans son usine Loïc Raison, à Domagné (Ille-et-Vilaine).

Pas une «trahison»

Lorsque Stéphane Kerdodé, PDG de l'entreprise bretonne et co-créateur du Breizh Cola en 2002, a cherché un repreneur pour se consacrer à un projet personnel (une distillerie de whisky), il s'est donc naturellement tourné vers Agrial. Il assume d'avoir cédé son fleuron breton à un groupe normand. «Je préfère vendre à un groupe d’agriculteurs qu’à un fonds d’investissement luxembourgeois ou une entreprise étrangère», déclare-t-il dans un entretien au Télégramme, démentant toute «trahison». «Sur les 22.500 salariés d’Agrial, 2.500 sont en Bretagne chez Loïc Raison, Maître Jacques et Kerisac», indique-t-il.

Chez Agrial, on explique également vouloir «préserver cette success story bretonne». Le Breizh Cola, troisième cola le plus vendu de France (derrière Coca-Cola et Pepsi), continuera à être fabriqué en Bretagne, et la brasserie Lancelot restera à Ploërmel (Morbihan). Ces deux marques «vont rester autonomes», affirme Stéphane Kerdodé, qui sera remplacé à la tête de Phare Ouest par un autre Breton, Laurent Guillet, actuel directeur commercial de la cidrerie Kerisac.

Pas de quoi calmer la vieille rivalité entre les Bretons et les Normands, qui ont été nombreux à réagir à cette nouvelle, avec humour, sur les réseaux sociaux.

