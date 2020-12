Nice : un quartier ancien dégradé reprend vie grâce à l’implantation de start-ups innovantes

C’était, il y a quelques années encore, un quartier gangrené par l’insécurité et le trafic de drogue. Le secteur Notre Dame change de visage.

Ce quartier du centre ville qui bénéficie d’une vaste opération d’embellissement menée par la ville et l’État (PNRQAD), redevient fréquentable et attractif. C’est ici en effet que les créateurs de startups ont décidé de s’y installer durablement.

@ CNEWS

«Nous sommes un jeune mouvement qui s’apprête à monter en puissance»

La French Tech Côte d’Azur qui contribue à la croissance des jeunes pousses azuréennes a été la première à y installer ses bureaux. Ses jeunes entrepreneurs disposent d’un espace de 120m2 mis à disposition par la ville pour «identifier, accompagner et accélérer les startups de la Côte d'Azur afin de en faire des "Tech" Champions», à rayonnement international dans les 10 prochaines années.

«Nous sommes un jeune mouvement qui s’apprête à monter en puissance, assure Cédric Messina, fondateur de l’application My Coach et président de la French Tech Côte d’Azur. L’un de nos objectifs est de créer un ‘French Tech Central’, autrement dit un lieu de vie qui permettra aux créateurs d’entreprises d’avoir à leur disposition immédiate l’écosystème nécessaire à la réalisation de leurs projets, notamment en termes de services publics».

Un espace de co-working de 3.400m2 bientôt en service

Dans ce quartier en pleine reconquête, de nouvelles installations sont attendues au premier trimestre 2021. «Grâce au PNRQAD, nous avons pu expulser des hôtels meublés qui étaient indignes, souligne le maire de Nice Christian Estrosi. Un espace de co-working de 3.400m2 sera bientôt en service et un accélérateur de startups est à l’étude. Tous ces jeunes ingénieurs et créateurs d’entreprises tournés vers l’innovation vont amener une nouvelle vie au quartier. C’est le but recherché».

21 000 emplois sur la Côte d’Azur

Il faut souligner que Nice et la Côte d’Azur représentent le deuxième vivier de startups en France après Paris avec 1545 entreprises implantées représentant plus de 21 000 emplois. Il s’agit de jeunes entreprises spécialisées dans la santé, l’environnement, le tourisme, la mobilité ou encore l’énergie. Le chiffre d’affaire de ces startups azuréennes est estimé à plus de 4 milliards d’euros, selon les chiffres des services de la Métropole Nice Côte d’Azur.