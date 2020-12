Attentat du 14 juillet 2016 : un sapin en hommage aux victimes sur la Promenade des Anglais

Depuis quatre ans, l’association Mémorial des Anges installe un arbre de Noël sur la Promenade des Anglais, au niveau du Negresco, à Nice. Ce sapin érigé face à la mer est un hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.

Sur ses branches, des boules et figurines rappellent l’identité de ceux qui sont tombés sous les roues du camion fou du terroriste lors de la fête nationale. Au sol, un galet décoré affiche le chiffre 86 qui correspond au nombre d'innocents morts ce soir-là. Tout près, une «boîte des Anges» permet également aux membres de l'association de recueillir des lettres à la mémoire des victimes.

Une initiative qui a touché Éléna, une ressortissante Russe qui effectuait sa sortie quotidienne sur la Prom’, hier matin. «Je pense qu’il est très important d’avoir une pensée pour tous ceux qui devraient être avec nous pour les fêtes et qui sont absents à cause du terrorisme», estimait-elle. «Il est très important de garder leur souvenir intact, ajoutait Francis. Dans un si beau cadre, en une si belle journée, on pourrait facilement oublier la tragédie qui s’est déroulée ici, en 2016. C’est en quelque sorte notre devoir de mémoire de perpétuer le souvenir des Anges de la Prom'».

«Ce qui gêne les terroristes, c’est la dimension cosmopolite de notre ville»

Cette année, l’initiative rencontre un écho d’autant plus important que la capitale azuréenne a, une nouvelle fois été endeuillée, le 29 octobre dernier, lorsqu'un terroriste tunisien de 21 ans a sauvagement assassiné Vincent Loquès, Simone Barreto-Silva et Nadine Devillers dans l’enceinte de la basilique Notre Dame, en centre-ville. «C’est comme si le sort s’acharnait sur Nice, déplore encore Francis. Ce qui gêne les terroristes, c’est la dimension cosmopolite de notre ville qui a pour tradition d’accueillir le monde entier». Le sapin des Anges restera sur place jusqu’à la fin de l’année.

L’association Mémorial des Anges est notamment à l’origine des commémorations du 17 juillet 2017 et du dépôt de 86 galets en mémoire des victimes de l’attentat de Nice dans la chaîne de l’Himalaya.