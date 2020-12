Paris : les logements sociaux continuent à pousser dans les quartiers chics

Vingt ans après le vote de la loi SRU qui oblige les villes à se doter d'au moins 20 % de logements sociaux, la municipalité parisienne a présenté ce mercredi 9 décembre deux projets de réhabilitation de terrains en HLM dans les très chics 16e et 6e arrondissements.

Le premier projet, situé rue Jasmin dans le 16e arrondissement, est l'aboutissement de plusieurs années de procédure à l'issue de laquelle l'oncle de Bachar al-Assad – à qui appartenait les lieux – a été exproprié. Laissant ainsi le champ libre à la municipalité parisienne pour racheter ce terrain laissé nu depuis les années 1980.

Une construction symbolique, en plein coeur du 16e, dans un quartier bien connu des amateurs d'architecture, alors que Le Corbusier ou encore Mallet Stevens y ont réalisé quelques uns des plus beaux immeubles parisiens. Et qui surtout, ne comptait que 1,5 % de logements sociaux avant la loi SRU.

Parce que le logement social doit avoir sa place partout, nous visitons aujourd'hui 2 chantiers emblématiques : dans le 16e, rue Jasmin et dans le 6e, rue Jean-Bart, à deux pas du Jardin du Luxembourg.



Livré au début de l'année 2022, ce nouvel immeuble comportera 34 logements (dont les loyers seront compris entre 6 et 7 euros du m2) ainsi qu'une crèche de 33 berceaux. «Grâce à l'ensemble des projets déjà livrés ou en cours de livraison, la part de logements sociaux devrait atteindre 7 % dans le 16e arrondissement», s'est ainsi félicité Ian Brossat.

L'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement s'est également réjoui que le projet ait été voté «à l'unanimité» par les élus parisiens. Pour lui, il faut en effet «rééquilibrer les logements sociaux» dans la capitale, afin qu'ils ne soient pas réservés qu'«aux portes de Paris ou aux arrondissements du nord-est parisien». Paris «a besoin de cette mixité sociale», relève-t-il.

Des nouveaux logements sociaux dans le 6e

Le deuxième projet, situé rue Jean Bart dans le 6e arrondissement, est d'autant plus symbolique qu'il se trouve à quelques dizaines de mètres de l'entrée du Jardin du Luxembourg. Sur une parcelle très étroite coincée entre deux immeubles, il vient remplacer un commissariat de quartier appartenant à la Ville de Paris.

Ce petit immeuble de 7 étages dont l'emprise au sol n'est que de 138 m2 sera doté de 8 logements sociaux, avec 2 studios ainsi que 6 logements familiaux dotés de 2 chambres. «Une grande avancée pour le 6e arrondissement», estime Céline Hervieu, élue dans cet arrondissement, qui rappelle que celui-ci n'est doté que «d'environ 2/3 %» de logements sociaux.

260.000 personnes en liste d'attente

«Ces arrondissements où le foncier est rare et donc plus cher supposent de progresser par petites opérations», admet Ian Brossat, qui ajoute que 50 % des logements sociaux étaient situés dans les 13e, 19e et 20e arrondissements en 2001, contre 40 % aujourd'hui. L'élu communiste se félicite d'avoir réussi à «progresser ailleurs», avec 4 fois plus de logements sociaux dans le 16e par exemple, et jusqu'à 5 fois plus dans le 8e.

Depuis le vote de la loi SRU, la municipalité parisienne est «passée de 13 % de logements sociaux en 2001 à 23,6 % d'ici peu» se félicite Ian Brossat qui espère «atteindre les 25 % en 2025», en confirmité avec la loi Duflot. Au total, ce sont 110.000 logements sociaux qui ont été créés, dont 30 % en PLAI (6 euros du m2 pour les logements A), 40 % en PLUS (7 euros du m2 pour les logements B ) et 30 % en PLS (9 euros du m2 pour les logements C).

Pour rappel, 260.000 personnes sont actuellement sur liste d'attente afin d'obtenir un logement social dans la capitale. La moitié vient de Paris et le reste sont des gens qui habitent en dehors de la capitale. Selon les chiffres de l'Apur (Atelier parisien de l'urbanisme) de 2015, 71 % des Parisiens sont éligibles à un logement du parc des logements sociaux de la Ville.