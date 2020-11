Paris : l'une des «barres de Cassan» du campus Jussieu va être transformée en 565 logements étudiants

Célèbre complexe architectural situé sur le campus Pierre-et-Marie-Curie (Jussieu), dans le 5e arrondissement de Paris, l'une des «barres de Cassan» a été rachetée par la municipalité parisienne, pour être transformée en 565 logements étudiants.

Il s'agit de «la plus grosse opération de logements depuis le début de cette mandature. Elle permettra de loger 565 étudiants, doctorants, chercheurs dans le 5e arrondissement», s'est félicité Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, ce dimanche 22 novembre, officialisant ainsi l'acquisition de ce bâtiment emblématique.

Des loyers compris entre 256 et 534 euros par mois

Racheté par la municipalité par l'intermédiaire de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), cet immeuble de 8 étages et de 28.000 mètres carrés abritait les services administratifs de l'université de médecine parisienne Pierre-et-Marie-Curie, aussi connue sous le nom de Jussieu.

Au total, cette résidence étudiante sera dotée de 444 studios, 82 T2 et 41 T3, dont plus de la moitié sera louée à 7 euros du mètres carrés (logement PLUS) et le reste à 13 euros du mètres carrés (logements PLAI), selon les chiffres du JDD. Soit des loyers compris entre 256 et 534 euros par mois.

Pour remettre en état les lieux, les travaux pourraient commencer dès le mois de janvier prochain. Un chantier de près de 70 millions, qui respectera les ambitions écologiques de la municipalité avec matériaux biosourcés et toiture végétalisée. Les premiers locataires pourront s'y installer courant 2024.

Un projet chiffré à 100 millions d'euros

«Un beau projet en soutien au monde universitaire», s'est de son côté réjouie la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui devra soumettre ce projet au vote de l'ensemble des élus parisiens. Un voeu de l'exécutif en ce sens sera en effet présenté au prochain Conseil de Paris les 15, 16 et 17 novembre prochains.

Selon les chiffres du JDD, le coût global de l'opération s'élèverait à 100 millions d'euros, dont 32 millions consacrés à l'achat du bâtiment. Un bail emphytéotique de 54 ans contracté auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.