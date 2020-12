Michel Zecler annonce la création d'une fondation à son nom

Le producteur de musique Michel Zecler, passé à tabac par des policiers à Paris le 21 novembre dernier et dont l'agression, filmée, avait provoqué une vague d'indignations, a annoncé, ce jeudi 10 décembre la création d'une fondation à son nom.

C'est via son compte Instagram (@mimich_music) que Michel Zecler a officialisé la nouvelle, accompagnant son annonce d'une photo prise lors d'une rencontre faite la veille avec des jeunes de Bagneux, commune des Hauts-de-Seine, dont il est originaire.

«Un beau moment passé hier avec les jeunes de ma ville, Bagneux. De la joie, de la fougue, de l’amertume aussi... Ne vous méprenez pas. On mènera cette bataille jusqu’au bout», écrit d'abord le producteur de 41 ans.

«on va nous aussi se structurer»

«Et puisque même les moyens de l’Etat sont mis à la disposition de ces 3 crapules, on va nous aussi se structurer. Je vous annonce la création d’une fondation à mon nom. L’effort va devenir collectif et, on l’espère, porteur de changements salutaires parmi ceux qui peuvent et doivent avant tout nous protéger», poursuit-il, avant de signer son message de son prénom, Michel.

En parlant de «crapules», le producteur de musique fait vraisemblablement référence aux trois agents qui l'ont roué de coups et qui avaient été filmés dans le vestibule de son studio de musique du 17e arrondissement de Paris. Dans cette affaire, quatre policiers ont été mis en examen, dont deux écroués

Quant «aux moyens de l'Etat» évoqués, cela renvoie à la protection fonctionnelle dont les quatre policiers mis en cause vont bénéficier, sur décision du préfet de police de Paris, Didier Lallement.

Cette mesure assure aux agents «une prise en charge de leurs frais de justice par la collectivité publique et symbolise l’expression de la solidarité nationale», précise Libération, qui a révélé cette information.

La fondation : un statut juridique spécifique

Selon le site Service-public.fr, la protection fonctionnelle «désigne les mesures de protection et d’assistance dues par l’administration à tout agent victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions».

Seuls les agents qui commettent une «faute de service» et non une «faute personnelle» peuvent bénéficier de cette aide, ce qui a bien été retenu dans cette affaire. La protection fonctionnelle n'a cependant n’a rien d’exceptionnel. En 2018, la préfecture de police de Paris a accepté 34 dossiers et en a refusé 25, indique encore Libération.

Toujours est-il que, concernant Michel Zecler, cette décision a provoqué une vive polémique. En réaction, le producteur de musique entend donc agir avec la création prochaine de sa fondation éponyme.

Comme l'explique le site spécialisé Legalstart.fr, il existe plusieurs différences entre une association et une fondation. Une fondation sert notamment à mettre à disposition de l'argent privé pour accomplir une œuvre d’intérêt général et cette structure ne doit pas avoir de but lucratif. Sa direction repose en outre sur un conseil d'Administration (non élu) qui prend les décisions. Il existe, enfin, différents types de fondations.

Dans un contexte fortement marqué ces derniers mois par les accusations de violences policières, et alors que cette question se structure majoritairement dans la société civile autour d'associations ou de comités, à l'instar du «Comité Vérité pour Adama», reste à savoir comment va, concrètement, fonctionner la future fondation Michel Zecler et quel va être son champ d'action.