Michel Zecler, producteur roué de coups, demande «qu'aucune violence» ne soit commise en son nom

Largement partagées sur les réseaux sociaux, les images de sa violente agression ont suscité une vague d'indignation. A tel point que Michel Zecler, producteur de musique roué de coups par des policiers le 21 novembre dernier, a pris la parole sur Instagram pour demander l'apaisement. Remerciant ceux qui lui apportent leur soutien, il réclame également «qu'aucune violence ni aucun amalgame ne soit fait en [son] nom».

Habitué à s'en tenir «le plus souvent à peu de mots», Michel Zecler ne s'étend pas sur les circonstances de son agression, estimant que «les images qui tournent en boucle depuis 2 jours parlent d'elles-mêmes».

Immortalisée grâce aux caméras de surveillance du studio d'enregistrement du producteur de musique, la séquence a alimenté la polémique, alors que la loi sur la Sécurité globale pénalise notamment la diffusion de vidéos montrant les forces de l'ordre en opération.

S'il «sen[t] bien que [son] cas est peut-être la goutte de trop pour beaucoup», Michel Zecler refuse que son agression mène à davantage de violence. Ne niant pas la gravité des faits, il promet d'y apporter une réponse «froide mais résolue». «La justice passera, continue le producteur. J'y veillerai.»

En attendant, Michel Zecler demande à ses soutiens de lui laisser un peu d'espace et de temps pour se remettre. «Les entailles les plus profondes ne sont pas forcément celles qui se voient, écrit-il. Elles mettront du temps à se refermer. Merci de respecter l'intimité de mes proches et de ma famille».