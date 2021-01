Bordeaux : un adolescent de 16 ans tué, quatre blessés dans une fusillade

Un adolescent de 16 ans a été tué, et quatre autres jeunes blessés, ce samedi 2 janvier, dans un quartier populaire du nord de Bordeaux, lors d'une fusillade aux circonstances et mobile encore indéterminés, selon des sources policières et judiciaires.

La fusillade a eu lieu vers 23H dans le quartier des Aubiers. Ce quartier avait été le théâtre d'incidents lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Un adolescent de 16 ans est décédé peu après son transfert à l'hôpital, deux autres ont été hospitalisés.

L'un d'entre eux serait grièvement atteint, sans que ses jours soient en danger.