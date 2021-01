Boulogne-Billancourt : le RAID mobilisé pour une prise d'otages qui était en fait un canular

Le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, dénonce «un canular de très mauvais goût». Dimanche 3 janvier, les policiers ont reçu un appel anonyme évoquant une prise d'otages dans le quartier Silly-Gallieni. Un large dispositif, incluant l'intervention du RAID, a été mis en place... avant que les forces de l'ordre ne réalisent qu'il s'agissait d'une très mauvaise blague.

Les premières informations faisaient état d'un appel au commissariat de la part d'un individu qui assurait «détenir des explosifs et avoir trois personnes en otage». Selon une source policière, il était également question d'une «rançon». Un périmètre de sécurité a donc été installé aux alentours de 16 heures, afin de boucler la zone.

BOULOGNE - Opération de police et du RAID : pas de prise d’otage, il s’agit d’un canular.





Les forces de l’ordre quittent le secteur. pic.twitter.com/85q4b9Tq2D — Clément Lanot (@ClementLanot) January 3, 2021

Le maire @pcbaguet dénonce un canular de très mauvais goût qui a mobilisé inutilement ce soir les forces de police. Le périmètre de sécurité est levé. — Ville de Boulogne-Billancourt (@Ville_BoulogneB) January 3, 2021

La police municipale et les militaires ont été déployés, les démineurs et les pompiers étaient sur place et les membres du RAID sont venus faire les vérifications de rigueur en de telles circonstances. La confusion et l'inquiétude ont régné jusqu'à ce que l'intervention menée par cette unité d'élite permette de révéler la supercherie.

Finalement, les forces de l'ordre ont progressivement quitté les lieux peu avant 19h. Sur Twitter, Pierre-Christophe Baguet a déploré qu'elles aient été «mobilisé[es] inutilement» à cause de cette fausse alerte. La «levée de doute» effectuée par le RAID a été confirmée par une source policière qui précise que «des recherches sont en cours pour identifier l'auteur de ce canular».