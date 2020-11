Justin Trudeau victime d'un canular de deux Russes s'étant fait passer pour Greta Thunberg

Justin Trudeau victime d'un canular. Le Premier ministre canadien a été piégé par deux comédiens russes, qui ont réussi à discuter avec lui par téléphone en se faisant passer pour Greta Thunberg. L'enregistrement de la conversation, qui date de janvier dernier, a été publié lundi sur YouTube par les deux farceurs, qui n'en sont pas à leur coup d'essai.

Quelques jours avant cet appel, un avion ukrainien avait été abattu par erreur par l'armée iranienne, faisant 176 morts, dont 57 Canadiens. Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov, dits Vovan et Lexus, auraient profité du grand nombre d'appels de condoléances de dirigeants internationaux reçus par Justin Trudeau pour tromper la vigilance de ses services.

«Je comprends que vous avez beaucoup de travail et peu de temps pour parler à une jeune fille, mais je suis très préoccupée par la crise internationale croissante et la perspective d'une troisième guerre mondiale», commence la fausse Greta Thunberg, faisant référence à la tragédie aérienne, mise par l'Iran à l'époque sur le compte des tensions extrêmes entre Washington et Téhéran. Justin Trudeau répond avoir eu «de nombreux appels» de chefs d'Etat avec lesquels il a parlé de «désescalade de tous les côtés» et de «réduction des tensions».

«Vous êtes des adultes mais vous agissez comme des enfants. Nous pouvons créer un monde où il y a de la place pour tout le monde», lui lance quelques minutes plus tard l'imitatrice se faisant passer pour la jeune militante suédoise pour le climat. «C'est exactement la bonne perspective», lui répond poliment le Premier ministre canadien, avant de saluer le rôle important qu'a eu la visite de Greta Thunberg à Montréal en septembre 2019, à l'occasion d'une grande marche pour le climat.

Pas de petites phrases sur l'Otan ou Donald Trump

«Mais quittez l'Otan. Lâchez vos armes. Cueillez des fleurs. Souriez à la nature», le coupe l'imitatrice. «Je rêve aussi d’un monde dans lequel les soldats ne sont pas nécessaires, mais nous ne vivons pas encore dans ce monde, malheureusement», lui répond d'un ton diplomate Justin Trudeau. Le dirigeant canadien n'a pas non plus mordu à l'hameçon lorsque la fausse Greta Thunberg a qualifié Donald Trump de «bâtard». «Ma responsabilité est de travailler avec les leaders que les autres peuples choisissent», a-t-il indiqué, tout en expliquant «comprendre ce que les gens peuvent ressentir à l'égard» du président américain.

Du côté du bureau du Premier ministre, cité par la BBC, on assure que Justin Trudeau avait «déterminé que l'appel était faux» et qu'il y a «mis fin rapidement». Le dirigeant canadien n'est pas la première personnalité à avoir été piégée par Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov. Le duo de comédiens russes avait déjà trompé par le passé le musicien britannique Elton John, le prince Harry, le Premier ministre britannique Boris Johnson, l'actrice américaine Sharon Stone ou encore la future vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris.