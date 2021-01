DIRECT - Coronavirus : la vaccination des plus de 75 ans non résidents d'Ehpad commencera avant fin janvier

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

08h14

"Le rythme de croisière de la vaccination" contre le Covid-19 en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", promet le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour tenter de répondre aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne. "On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a déclaré le ministre sur RTL, en assurant que la France allait "amplifier, accélérer et simplifier" sa stratégie vaccinale.

Le ministre a Ă©galement annoncĂ© l'Ă©largissement de la campagne aux pompiers et aides Ă domicile de plus de 50 ans. En outre, la vaccination des plus de 75 ans non rĂ©sidents d'Ehpad commencera avant fin janvier, soit 5 millions de personnes.Â

08h13

En dépit d'une pression de plus en plus forte visant à accélérer la campagne de vaccination en Australie, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré mardi ne pas vouloir prendre de "risques inutiles". Alors que de nombreux pays ont commencé à vacciner, l'autorité australienne en charge de la réglementation pharmaceutique ne devrait pas se prononcer sur les candidats vaccins avant environ un mois et les premières doses ne devraient pas être administrées avant la fin mars.

05h39

Le plus grand champion de sumo a été testé positif au Covid-19, ont confirmé mardi les instances de ce sport japonais qui connaît une recrudescence d'infections à quelques jours du début d'une compétition.

02h37

Le Mexique a octroyé l'autorisation d'urgence pour le vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé le gouvernement. La Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires "a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour son utilisation en urgence contre le virus Sars-CoV-2", a écrit sur Twitter Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie de lutte contre l'épidémie au sein du gouvernement mexicain. Le Royaume-Uni, l'Argentine et l'Inde avaient auparavant donné leur feu vert à ce vaccin.