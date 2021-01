DIRECT - Coronavirus : plus de 60.000 nouveaux cas en une journée au Royaume-Uni, un record

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

18h25

60.916 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, un record.

16h39

Quarante joueurs et membres de staff du championnat d'Angleterre ont été testés positifs au Covid-19 lors des deux campagnes de tests effectués depuis la semaine dernière, a annoncé la Premier League mardi, qui a indiqué que la compétition se poursuivrait comme prévu.

Ce chiffre représente plus du double du précédent record de 18 cas enregistrés fin décembre, alors que l'Angleterre vient d'annoncer un retour au confinement total pour lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus.

15h24

Un organisateur de fêtes clandestines, dont certaines ont rassemblé plusieurs centaines de personnes pendant la crise sanitaire, comparaîtra le 7 septembre pour "mise en danger de la vie d'autrui", a décidé mardi le tribunal correctionnel de Bobigny.

Passionné de musique électronique et graphiste, le jeune homme de 27 ans préside l'association Feel Free Records, créée au printemps 2019. Selon le parquet, il prône "la transgression des règles et la liberté, et ce en dépit des précautions imposées par la crise sanitaire".

15h13

Le Premier ministre Jean Castex a signé mardi à Toulon un premier accord régional de relance, assurant avoir "toujours privilégié la concertation au plus près du terrain" au moment où des élus locaux fustigent le gouvernement pour sa gestion de la vaccination contre le Covid-19.

"L'objectif est simple : il s'agit d'accompagner les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire et favoriser le retour de la croissance", a expliqué Jean Castex lors d'un discours devant des élus de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca).

15h11

La commission des Affaires sociales du Sénat entendra le ministre de la Santé Olivier Véran le 12 janvier sur "les mesures correctives" envisagées pour remédier à la "course de lenteur" de la vaccination, ont indiqué mardi les services du Sénat.

"Je demande que le ministre de la Santé Olivier Véran soit entendu par la commission le plus rapidement possible afin d'exposer les mesures correctives envisagées", avait affirmé dans un communiqué la sénatrice LR Catherine Deroche.

14h44

Un premier cas du variant britannique du nouveau coronavirus a été détecté en Iran, où des statistiques officielles publiées mardi montrent une baisse du nombre de morts quotidiens dus au Covid-19, sous la barre des 100 pour la première fois en plus de six mois.

"Malheureusement, le premier cas du variant britannique du Covid-19 a été détecté en la personne d'un de nos compatriotes arrivés de Grand-Bretagne", a déclaré le ministre de la Santé, Saïd Namaki, à la télévision. L'Iran est le pays du Proche et du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie de Covid-19.

13h27

Les librairies ont limité la casse en 2020, l'activité globale de la profession affichant un recul de 3,3 % des ventes comparativement à 2019, grâce aux achats massifs des lecteurs lors des quelques mois d'ouverture, a annoncé mardi le Syndicat de la librairie française.

"La fréquentation exceptionnelle en librairie après les deux périodes de fermeture a permis d'éviter une catastrophe", a expliqué le syndicat dans un communiqué, soulignant le "retour très massif" des lecteurs en librairie à la suite des deux périodes de confinement : +32% en juin, +35% en décembre.

Ces données ont été collectées par l'Observatoire de la librairie, géré par le Syndicat de la librairie française. Celui-ci regroupe 368 librairies pour un chiffre d'affaires consolidé de 390 millions d'euros, soit plus du tiers du chiffre d'affaires de la profession.

13h13

L'accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19 "est une bonne chose" mais "ce ne sont pas les hôpitaux seuls qui pourront vacciner tous les Français", a prévenu mardi le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux.

"Plus le champ de la population à vacciner va s'élargir, plus il faudra mobiliser", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, ajoutant que "la situation est suffisamment grave pour que tout le monde se mobilise". "On attend encore les déclarations en ce sens des grands leaders des médecins de ville", a-t-il ajouté, soulignant que "ce n'est pas la vocation de l'hôpital d'organiser les centres de vaccination" appelés à se multiplier en ville.

13h06

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a repoussé mardi un voyage officiel en Inde initialement prévu pour janvier, qui devait constituer son premier déplacement majeur à l'étranger, après l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé Downing Street.

M. Johnson "s'est entretenu avec le Premier ministre Modi ce matin, pour lui faire part de son regret de ne pouvoir se rendre comme prévu en Inde dans le courant du mois", a expliqué un porte-parole dans un communiqué, invoquant "le confinement" de l'Angleterre annoncé lundi soir et la vitesse à laquelle le nouveau variant du coronavirus se propage".

12h18

Le premier vaccin chinois officiellement approuvé contre le Covid-19 est efficace contre les nouvelles souches du virus, a assuré mardi l'un de ses concepteurs.

12h17

Les plus de 250.000 pompiers de France sont prêts à se mobiliser aux côtés de l'Etat pour aider à accélérer la vaccination contre le Covid-19, a annoncé leur fédération.

Tout comme les associations de collectivités locales (maires, départements, régions), la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) souhaite "être associée à l'organisation et au déploiement de cette campagne (...) dans le cadre d'une gestion de proximité".

12h13

Le Premier ministre Jean Castex a dénoncé mardi à Toulon des "polémiques stériles" qui "n'ont jamais sauvé aucune vie", au moment où l'exécutif est accusé de lenteur et de manque d'anticipation sur la stratégie de vaccination contre le Covid-19.

Le chef du gouvernement, resté silencieux ces derniers jours sous ce déluge de critiques, a confirmé qu'il tiendrait une conférence de presse jeudi avec le ministre de la Santé Olivier Véran et qu'il s'exprimerait "longuement" sur "le déploiement de la vaccination", à l'occasion d'un point de presse après un discours devant des élus de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

11h42

Le laboratoire BioNTech a prévenu que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée si la deuxième injection est retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner plus de personnes.

"L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été évaluées pour d'autres calendriers de dosage" que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l'essai clinique, a expliqué l'entreprise allemande, qui a développé avec l'américain Pfizer le premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans l'UE.

10h53

Un pharmacien américain qui a détruit des centaines de doses de vaccin contre le coronavirus le mois dernier était "un conspirationniste" convaincu que ces vaccins étaient dangereux, ont annoncé les autorités américaines.

Steven Brandenburg, qui travaillait de nuit au centre médical Aurora à Grafton, dans le Wisconsin (Nord), avait retiré 57 fioles du vaccin Moderna, contenant chacune une dizaine de doses, des réfrigérateurs de ce centre car il pensait que le vaccin pourrait modifier l'ADN humain.

Certains de ces vaccins inertes ont été administrés ensuite à des personnes qui n'ont subi aucun mal, selon l'hôpital. Il a été licencié et l'hôpital a averti les autorités, qui l'ont arrêté jeudi dernier.

09h11

Le gouvernement va permettre "dans les prochains jours" aux Français qui souhaitent ĂŞtre vaccinĂ©s de s'inscrire pour prendre rendez-vous, annonce Olivier VĂ©ran.Â

08h14

"Le rythme de croisière de la vaccination" contre le Covid-19 en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", promet le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour tenter de répondre aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne. "On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a déclaré le ministre sur RTL, en assurant que la France allait "amplifier, accélérer et simplifier" sa stratégie vaccinale.

Le ministre a Ă©galement annoncĂ© l'Ă©largissement de la campagne aux pompiers et aides Ă domicile de plus de 50 ans. En outre, la vaccination des plus de 75 ans non rĂ©sidents d'Ehpad commencera avant fin janvier, soit 5 millions de personnes.Â

08h13

En dépit d'une pression de plus en plus forte visant à accélérer la campagne de vaccination en Australie, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré mardi ne pas vouloir prendre de "risques inutiles". Alors que de nombreux pays ont commencé à vacciner, l'autorité australienne en charge de la réglementation pharmaceutique ne devrait pas se prononcer sur les candidats vaccins avant environ un mois et les premières doses ne devraient pas être administrées avant la fin mars.

05h39

Le plus grand champion de sumo a été testé positif au Covid-19, ont confirmé mardi les instances de ce sport japonais qui connaît une recrudescence d'infections à quelques jours du début d'une compétition.

02h37

Le Mexique a octroyé l'autorisation d'urgence pour le vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé le gouvernement. La Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires "a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour son utilisation en urgence contre le virus Sars-CoV-2", a écrit sur Twitter Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie de lutte contre l'épidémie au sein du gouvernement mexicain. Le Royaume-Uni, l'Argentine et l'Inde avaient auparavant donné leur feu vert à ce vaccin.