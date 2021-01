Côte d’Azur : de plus en plus de ménages en difficulté peinent à payer leur loyer

En 2020, les conseillers et les juristes de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) ont enregistré une hausse des consultations pour des questions relatives aux impayés de loyers sur la Côte d’Azur.

«La situation pourrait se poursuivre en 2021, précise Emmanuel Poulard, le directeur de l’ADIL des Alpes-Maritimes. Tout dépendra de la conjoncture. Aujourd’hui, nous constatons que les travailleurs indépendants sont frappés de plein fouet par la crise avec une baisse importante de leurs revenus».

La mission de l’ADIL consiste à informer gratuitement les particuliers sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales du logement afin de régler les situations délicates. Cela passe notamment par la mise en place du plan d’apurement qui est un accord entre un propriétaire bailleur et son locataire pour établir un échéancier de paiement en présence de loyers impayés.

En accordant un délai de règlement à son locataire, le bailleur s’évite ainsi une longue et onéreuse procédure d’expulsion. Or, selon les derniers chiffres de l’ADIL, le nombre de décisions d’expulsions locatives pour loyers impayés a baissé en dix ans dans les Alpes-Maritimes. Ce chiffre est passé de 3064 en 2009 à 2964 en 2019. «Dans les Alpes-Maritimes, les propriétaires et les agences sont particulièrement vigilants au moment de louer un appartement, analyse Emmanuel Poulard. Ils demandent beaucoup de garanties, comme des assurances spécifiques et un cautionnement».