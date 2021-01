Lyon : un étudiant se défenestre dans sa résidence universitaire

Un drame. Ce samedi 9 janvier, un étudiant en droit à l’Université Lyon 3 s’est défenestré depuis sa chambre du 4ème étage de la résidence universitaire qu’il occupait. Il est aujourd’hui entre la vie et la mort.

Le pronostic vital de cet étudiant en master de Droit est engagé. Le doyen de la faculté de droit a exprimé son émotion sur les réseaux sociaux : «Nous sommes bouleversés et l’entourons de nos pensées. Les raisons de ce geste sont à déterminer. Mais la fermeture des amphis fragilise», a-t-il déclaré sur Twitter.

Selon les informations de Lyon Mag, une cellule psychologique devrait être mise en place dès ce lundi. Un mail interne de l’Université consulté par le média local pointe du doigt la fermeture des universités et le confinement. Selon ce document, «la fermeture des universités, les cours à distance, l’arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l’isolement et la détresse psychologique. La situation économique a précipité les plus fragiles dans la précarité. Un drame humain se joue que nous ne devons pas occulter.»

Dans un communiqué, le syndicat Solidaires Étudiants Lyon demande au gouvernement de rouvrir au plus vite les université : «le premier ministre Jean Castex lors de sa dernière conférence de presse il y a trois jours n’a donné aucune indication sur une probable réouverture des facultés, alors que les milliers d’étudiants de ce pays n’en peuvent plus et doutent de pouvoir continuer les cours en ligne un semestre de plus. Il faut rouvrir au plus vite les universités pour accueillir en présentiel tous les étudiants avec une jauge de 50%», demande le syndicat.

Ce geste n’est pas sans rappeler celui de Anas K., étudiant à Lyon, qui avait tenté de s’immoler par le feu devant un bâtiment du Crous en 2019, pour dénoncer la précarité des étudiants, mais on ne connait pas encore les raisons pour lesquelles ce nouvel étudiant a décidé de mettre fin à ses jours.