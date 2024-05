«J'ai vu la mort» : William Gomis, combattant français de MMA, revient sur sa perte de poids qui a mal tourné

William Gomis, combattant français de MMA à l'UFC, a vécu un véritable cauchemar lors de sa perte de poids en vue de son combat face à Jean Silva. Très affaibli, le sportif a été interdit de combattre par l'organisation américaine. Le «Jaguar» est revenu sur cette épreuve en expliquant avoir «vu la mort».

Les risques du métier. Depuis hier, vendredi 3 mai, le monde du MMA est sous le choc suite à la mésaventure de William Gomis. Le combattant français âgé de 26 ans, qui restait sur onze victoires de suite, devait affronter Jean Silva dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'UFC 301 de Rio. Celui qui est surnommé le «Jaguar» a été interdit de combattre à cause d'un grave problème de santé suite à sa perte de poids afin de valider sa pesée.

Prévu pour un combat chez les moins de 66 kilos, le Parisien a très mal réagi à son «weigh cutting». Le «weight cut» est une pratique permettant la perte de poids rapide utilisée par une large majorité des combattants, en boxe Anglaise ou en MMA entre autres. Et si certains sont capables de perdre plus d’une dizaine de kilos en quelques jours sans souci majeur, pour d’autres, c’est beaucoup plus compliqué.

Vendredi, c'est un William Gomis très affaibli qui s'est présenté lors de la pesée, avec un poids de 64,9 kilos, soit plus d'un kilo en dessous de la limite, laissant planer un doute sur son état de santé.

Le regard vide de William Gomis sur la balance lors de sa pesée… pic.twitter.com/TjCgnMSh9L — La Sueur (@LaSueur_off) May 3, 2024

«Je suis super content d'être en vie et de m'en être sorti»

Quelques heures plus tard, et alors que les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, l'UFC a annoncé que le combat prévu entre William Gomis et Jean Silva était annulé suite aux ennuis de santé du combattant français. Le «Jaguar» s'est ensuite dirigé vers un hôpital brésilien pour être soigné. Ce samedi, le combattant, qui va mieux, a pris la parole sur son compte Instagram pour expliquer ce qui lui est arrivé : «Salut à tous, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux (...) Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai eu un gros problème pendant mon cutting qui était seulement de deux kilos. J'ai déjà fait beaucoup plus donc deux kilos, ce n'est pas grand-chose», raconte William Gomis sur son compte Instagram.

«Ça a mal tourné. Quand on a voulu me réhydrater un peu, parce que j'avais perdu 600 grammes en plus, j'ai commencé à vomir. Mon corps n'acceptait plus l'eau. Ça faisait déjà deux jours que j'étais malade, je me vidais complètement. On ne pouvait plus me réhydrater. (...) Après mon cutting, j'ai vomi quatre fois. Je n'avais plus d'eau dans le corps, mais je vomissais des flaques. (...) Ensuite, vous me connaissez, têtu, déterminé, prêt à combattre et surtout complètement bête parce que ça devenait dangereux pour ma santé. J'ai refusé que Ben (NDLR : Benjamin Sarfati) appelle les médecins. Heureusement, il l'a fait, il m'a sûrement sauvé la vie. Je vais vous dire la vérité, j'ai vu la mort. Je suis super content d'être en vie et de m'en être sorti», poursuit le combattant.

Ils ne te le diront jamais, même pas pour les 4 pesées précédentes et 4 victoires consécutives de @WilliamGomisMMA dont 3 sur 3 à l’UFC.



Moi, je te le dis, mon frère, @SarfatiBenjamin : et continue à travailler sans rien attendre d’eux #QueDuLove pic.twitter.com/9F13Goytcy — Fernand Lopez (@fernandlopez) May 4, 2024

Toujours au Brésil, William Gomis va continuer à reprendre des forces en attendant de retrouver la pleine possession de ses moyens. Cette histoire rappelle à tous les amateurs de MMA à quel point le «weigh cutting» peut être dangereux pour la santé des combattants.