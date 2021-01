Coronavirus en France : le bilan de ce mardi 12 janvier

Alors qu'une troisième vague pourrait bien frapper la France, voici le point sur le Covid-19 avec les chiffres de Santé Publique France et de Covid Tracker.

LES CONTAMINATIONS

Ce mardi 12 janvier, les autorités sanitaires ont comptabilisé 19.753 nouveaux cas de contaminations. Soit un total de 2.806.590 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

LES HOSPITALISATIONS

8.805 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les 7 derniers jours dont 1.350 en réanimation.

LES DÉCÈS

362 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 68.802 morts depuis le début de l'épidémie, dont 47.799 à l'hôpital.

LA VACCINATION

Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 189.834 personnes ont ainsi été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires.

Mise à jour des données régions de la vaccination sur VaccinTracker au 12/01 : https://t.co/kvTxPYZe3Z pic.twitter.com/zJsf1o9rFB — GRZ - CovidTracker (@GuillaumeRozier) January 12, 2021

La campagne vaccinale devrait s'accélérer cette semaine et la suivante dans les maisons de retraite (Ehpad), où sont concernées environ 1 million de personnes âgées et de soignants à risque.

Le gouvernement, qui compte avoir reçu 2,6 millions de doses d'ici la fin du mois, a changé de stratégie et ouvert la vaccination à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou fragiles, ainsi qu'aux plus de 75 ans ne résidant pas en Ehpad à partir du 18 janvier.