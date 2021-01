Chasse à courre : un cerf se réfugie à la gare de Chantilly, le trafic ferroviaire interrompu

Traqué, un cerf s'est réfugié, langue pendante, sur les voies ferrées de la gare de Chantilly (Oise), ce mardi 12 janvier. L'équipage de chasse à courre qui le poursuivait avec une meute de chiens a également fait irruption sur les lieux, perturbant le trafic ferroviaire durant plusieurs heures.

Selon un communiqué posté sur Facebook par Abolissons la Vénerie aujourd'hui (AVA) France, collectif d'opposition à la chasse à courre, les faits se sont déroulés aux alentours de 16h. Des images compilées par l'association montrent l'animal en fuite, suivi de près par les chasseurs. On peut entendre certains de ces derniers lancer aux vidéastes : «Arrêtez de filmer !».

CHASSE À COURRE : TRAQUÉ JUSQUE DANS LA GARE



Voici les images de la #chasseàcourre qui a fini dans la gare de #Chantilly hier soir, causant des annulations de trains et semant le chaos en ville.

@Prefet60 @i_wojtowiez Ca suffit ! Prenez des mesures contre ce loisir féodal! pic.twitter.com/Qf9QFguXwl — AVA France (@AvaFranceOff) January 13, 2021

Sur Twitter, Franck Dhersin, vice-président aux Transports des Hauts-de-France, précise que l'événement a occasionné «2h30 d'interruption du trafic» ferroviaire. AVA France ajoute que «des dizaines de trains ont été supprimés ou retardés sur les axes Paris-Creil, Paris-Amiens et Paris-Saint-Quentin».

Après le départ des chasseurs, il a fallu prendre en charge le cerf, paniqué et affaibli. Les pompiers, gendarmes, policiers municipaux et agents de l'Office français de la biodiversité ont été mobilisés pour encadrer l'opération.

Un vétérinaire dépêché sur place a utilisé une fléchette hypodermique pour endormir l'animal qui a, selon AVA France, fui de lui-même «en direction de la forêt par les voies ferrées». Le cerf a pu rejoindre son habitat naturel sain et sauf mais, pour la maire de Chantilly, Isabelle Wojtowiez, ce qui s'est passé «est inqualifiable».

Dans un communiqué, elle affirme que «ce cerf aux abois, poursuivi dans un milieu hostile, a mis en danger la sécurité des piétons, aurait pu générer des accidents routiers et a perturbé la circulation ferroviaire engendrant des retards importants pour les Cantiliens [les habitants de Chantilly]».

Partageant son «incompréhension» et son «émotion», l'élue promet de «prendre les décisions utiles afin que plus jamais ce spectacle désolant ne se reproduise» dans les rues de Chantilly. De son côté, AVA France déplore la récurrence de ce type d'incidents et espère «un arrêté municipal strict» en attendant «un moratoire sur la chasse à courre au niveau du département».