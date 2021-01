Coronavirus en France : le bilan de ce jeudi 14 janvier

Alors qu'une troisième vague pourrait bien frapper la France, voici le point sur le Covid-19 avec les chiffres de Santé Publique France et de Covid Tracker.

LES CONTAMINATIONS

Ce jeudi 14 janvier, les autorités sanitaires ont comptabilisé 21.228 nouveaux cas de contaminations. Soit un total de 2.851.670 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

LES HOSPITALISATIONS

9.214 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les 7 derniers jours dont 1.354 en réanimation.

LES DÉCÈS

283 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 69.313 morts depuis le début de l'épidémie, dont 48.310 à l'hôpital.

LA VACCINATION

Selon le dernier bilan, plus de 247.000 personnes ont reçu leur première injection, alors que la France disposait la semaine dernière d'un million de doses du vaccin Pfizer/BioNTech.

Dès lundi, les personnes présentant des pathologies à haut risque (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement, transplantés d'organes, personnes trisomiques...) pourront se faire vacciner, soit 800.000 personnes supplémentaires. Cet élargissement ne remet pas en cause l'ouverture prévue de la vaccination à toutes les personnes de plus de 75 ans. Au total, 700 centres de vaccinations seront ouverts lundi et seront tous en capacité de donner des rendez-vous pour les quatre prochaines semaines, a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les doses pour vacciner 2,5 millions de personnes en France devraient être disponibles d'ici à la fin du mois de février, a-t-il ajouté.

Sur le volet économique, le Premier ministre a assuré que les dispositifs de soutien seraient maintenus «tant que cela sera[it] nécessaire».