Coronavirus : vers la vaccination des enfants ?

Face à la propagation des variants du Covid-19, la stratégie vaccinale pourrait évoluer. Et la question de la vaccination des enfants se pose.

Alain Fischer, le «Monsieur Vaccin» du gouvernement, évoque ainsi cette hypothèse dans une interview au Parisien parue ce samedi 16 janvier. «Peut-être un jour faudra-t-il vacciner les enfants. En Grande-Bretagne, on cherche à savoir si leur taux d’infection plus important est lié à ce variant», explique-t-il. Et d’ajouter : «si cela se confirme et que les enfants transmettent le virus, la question se posera».

Car depuis l’apparition et la propagation du variant britannique, les scientifiques cherchent à déterminer si les enfants n’y seraient pas plus vulnérables. Fin décembre, un expert de l’OMS soulignait en effet que ce variant «semble plus contagieux pour les jeunes et les enfants». Il ne serait toutefois pas plus grave pour cette population, relativement épargnée jusque-là par le Covid-19. Pour l’heure, l'hypothèse de la plus grande vulnérabilité des enfants à ce variant reste à confirmer.

En outre, à ce stade, le vaccin Pfizer / BioNTech n’est pas validé pour les enfants. La Haute autorité de santé (HAS) qui a donné son feu vert à l’administration de ce sérum expliquait dans un communiqué au moment du lancement de la vaccination que les moins de 16 ans ne doivent pas être vaccinés, les effets éventuels n’ayant pas été évalués sur cette population.