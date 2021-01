Paris : une salle d'audience «hors norme» de 500 places verra bientôt le jour dans le tribunal de l'Ile de la Cité

Une salle d'audience «hors norme», qui permettra d'accueillir les grands procès, est en construction au cœur de l'historique palais de justice de Paris, sur l'Ile de la Cité. Elle devrait voir le jour en septembre 2021, a fait savoir le ministère de la Justice, ce mardi 19 janvier.

Construite dans l'actuelle «salle des pas perdus» du Palais de justice de l’Ile de la Cité, classée au titre des Monuments historiques, cette toute nouvelle salle d’assises a été imaginée et sera conçue «dans le respect du patrimoine». A ce titre, elle sera d'ailleurs provisoire et devrait être ainsi installée jusqu'au début de l'année 2023.

Un premier procès exceptionnel

Tout sera mis en oeuvre afin que celle salle d'audience de plus de 500 places soit en mesure d'accueillir le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui doit durer du 8 septembre 2021 à mars 2022. Particulièrement attendu, ce procès sera également exceptionnel par le nombre de personnes engagées. Il concerne de fait 20 accusés et 1.765 parties civiles assistés par près de 300 avocats.

Sans compter les imposants dossiers constitués durant l'enquête : au total, les parties civiles et les pièces de fond seront constituées de 469 tomes et jusqu'à 45.000 procès-verbaux. Une vraie logistique doit donc être pensée autour de ce procès, qui ne pouvait se tenir, selon le ministère de la Justice, que dans «un lieu unique et symbolique en plein cœur de Paris».

«La justice doit être au rendez-vous de ces procès hors norme afin qu’ils se tiennent dans les meilleures conditions qui soient pour l’ensemble des parties», a d'ailleurs déclaré le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, à ce sujet, soulignant que «l’investissement» de son ministère était «totalement à la hauteur de cet enjeu».

Des enjeux de haute sécurité

Pendant plus d'un an, le chantier – piloté par l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) – va donc être placé sous haute surveillance, et réalisé pour répondre à d'importants «enjeux de haute sécurité», fait savoir le ministère de la Justice. Par ailleurs, cette salle, bien que provisoire, n’en est «pas moins conforme aux exigences fonctionnelles de la tenue d’audiences hors norme», abonde l'institution dans un communiqué, assurant qu'elle sera bien conforme «à la fois en termes de sûreté mais aussi de confort d’usage».

A noter qu'un dispositif spécifique a été pensé pour accueillir et gérer au mieux «le flux massif de parties civiles, d’accusés, d’avocats et de journalistes», attendu lors des grands procès. Enfin, en plus de la salle principale, cette nouvelle structure comprendra des salles de retransmission des débats au sein du Palais, une régie, une web radio à disposition des parties civiles, un dispositif d’aide aux victimes mais aussi des espaces entièrement dédiés à la presse ainsi qu’une salle de retransmission.