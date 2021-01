Tabassage de Yuriy : ce que l'on sait du drame

Après l'agression ultra-violente de Yuriy, lynché par une dizaine d'individus, à Paris, le 15 janvier dernier, l'adolescent s'est réveillé ce samedi à l'hôpital.

Son état reste toutefois toujours très fragile et ses proches ne savent pas encore s'il aura des séquelles. Retour sur les faits et l'enquête en cinq points.

Qui est Yuriy ?

Avant de passer tragiquement de l'ombre à la lumière, Yuriy était un adolescent sans histoire, scolarisé en classe de 3e.

Le jeune homme a deux sœurs et sa famille est originaire d'Ukraine.

Yuriy joue au football en U15 à l'ACBB (Athlétic Club) de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Agé de 14 ans au moment des faits, Yuriy a eu 15 ans, mercredi dernier, à l'hôpital.

Que s'est-il passé le 15 janvier dernier ?

Le vendredi 15 janvier, Yuriy sortait de son collège avec des amis, dans le quartier de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de la capitale, quand le groupe a été attaqué vers 18h.

«Une bande d’individus est arrivée, apparemment de Vanves (une ville des Hauts-de-Seine, située à proximité, NDLR). Elle cherchait apparemment des jeunes du quartier. Une histoire de bandes rivales», a témoigné dans la presse le cousin de Yuriy.

Avant d’ajouter : «Ils ont dû se dire que Yuriy faisait partie des personnes qu’ils recherchaient. Et quand mon cousin a voulu partir en courant, il est tombé au sol et là, ils l’ont tabassé.»

Sur les images captées par une caméra de vidéosurveillance et abondamment relayées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir une dizaine d'agresseurs en tenue de sport et en blousons s'acharnant sur Yuriy à coups de pied, de batte de base-ball et même de béquilles.

Les individus ont pris la fuite après l'agression, laissant Yuriy inanimé au sol. Les pompiers et les policiers, alertés par des témoins, l'ont ensuite pris en charge pour le conduire à l'hôpital Necker.

«Son visage n'avait plus forme humaine», a déclaré une employée de supermarché du coin au Parisien.

Prévenue par la police, sa mère, Nataliya, s'est également rendue sur les lieux du drame juste après les faits. Dans le camion des pompiers, avant de perdre connaissance, Yuriy lui aurait dit qu'il ne connaissait pas ses agresseurs.

L'ÉTAT MÉDICAL DE YURIY TOUJOURS TRÈS INCERTAIN

Après avoir été placé en coma artificiel, Yuriy s'est réveillé ce samedi. Son pronostic reste toutefois toujours très fragile et il reste hospitalisé à l'hôpital dans un état grave.

A CNEWS, sa mère Nataliya a indiqué que Yuriy n'était «pas capable de discuter pour le moment», la mère de famille évoquant également «des crises d'angoisse».

Après son agression, Yuriy avait été notamment blessé au bras, aux épaules, aux côtes, aux doigts et au nez.

«On a beaucoup d'informations, mais on ne s'exprime pas pour le moment», a ajouté Nataliya, laissant vraisemblablement entendre que les responsables pourraient, du moins certains d'entre eux, peut-être, être appréhendés.

Le point sur l'enquête

Dès les premières heures qui ont suivi l'attaque, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur le drame. Celle-ci a été confiée au troisième district de la police judiciaire de Paris.

Les images de vidéosurveillance ont été saisies pour tenter d'identifier les agresseurs. La mère de Yuriy a porté plainte. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «tentative d'homicide volontaire».

Les enquêteurs vont bien sûr chercher à savoir qui sont les auteurs et quelles sont les raisons de cette agression. Ce dimanche 24 janvier, soit une dizaine de jours après le drame, peu d'informations étaient encore disponibles sur ce passage à tabac.

Yuriy n'a «jamais» évoqué de problèmes avec une autre bande, assure Nataliya dans Le Parisien. Quant à d'éventuelles mauvaises fréquentations, le flou demeure aussi. «Je ne peux pas choisir ses amis. Tant qu'il travaille bien à l'école, je ne m'en mêle pas, a encore dit sa mère au Parisien. Yuriy est un enfant qui sait s'adapter à tous les milieux sociaux», a-t-elle assuré.

Reste que le journal évoque un élément troublant - sans que celui-ci soit confirmé de source officielle à ce stade. Quelques jours avant le drame, l'adolescent aurait ainsi reçu un coup de téléphone tard le soir, vers 22h, ce qui ne serait pas dans ses habitudes, et qui aurait duré quelques secondes.

Toujours est-il que, d'après Europe 1 cette fois, il s'agirait bien d'un affrontement entre bandes rivales. Les agresseurs de Yuriy auraient «riposté» après une attaque survenue quelques jours plus tôt dans un autre quartier du sud de la capitale.

Près de dix jours après les faits, il restait toutefois impossible de déterminer si Yuriy aurait pris part à cette «attaque». En attendant, la famille de Yuriy s'est mobilisée sur les réseaux sociaux : elle a lancé des appels à témoins et créé un compte Instagram. Les agresseurs sont en effet toujours en fuite.

Un quartier dans le viseur des autorités

La tragique histoire de Yuriy braque quoi qu'il en soit les projecteurs sur cette dalle du quartier Beaugrenelle où l'insécurité, dénoncée depuis des années par les riverains, entache un arrondissement, le 15e, pourtant réputé calme dans l'ensemble.

«Des petits groupes de jeunes agressifs déambulent sur cette dalle et se livrent à ce genre d'agissements mais jamais à ce point de violence», a détaillé auprès de franceinfo Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement de la capitale. «Il y a des groupes de jeunes qui font leurs petites affaires sur la dalle, ça peut être des petits trafics, des petits vols, c'est pour ça que j'ai fait installer des caméras», a-t-il ajouté.

«Je voudrais que la police fasse son travail au plus vite (...) et que les amis de Yuriy disent ce qu'ils savent», a de son côté imploré sa mère au micro de CNEWS.

