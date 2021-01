Paris : le marché aux oiseaux de l'Ile de la Cité prêt à tirer sa révérence

L'association parisienne de défense de la cause animale PAZ – «Paris Animaux Zoopolis» – a lancé une pétition ce dimanche 3 janvier à destination de la municipalité parisienne, afin que cette dernière ferme définitivement le marché aux oiseaux de l'Ile de la Cité. Le conseil municipal de Paris Centre a voté son interdiction ce lundi 25 janvier.

«Une étape importante [...] qui donne le ton» selon Amandine Sanvisens, la co-fondatrice de PAZ, qui souligne que cette décision doit encore être validée au prochain Conseil de Paris des 2, 3 et 4 février prochains pour être effective. Trois voeux seront d'ailleurs déposés à ce sujet, l'un de la majorité, un autre des Verts et un dernier de Danielle Simonnet.

Environ 400 oiseaux seraient mis en vente chaque dimanche sur ce marché qui se tient depuis des années au marché aux fleurs de l'Ile de la Cité. Une dizaine de professionnels sont autorisés à les vendre, signataires d'une convention avec la Ville de Paris, mais «dans les faits, ils seraient seulement 7 à continuer» leur activité, témoigne Amandine Sanvisens.

Si le marché est officiellement interdit, la municipalité parisienne prévoit l'indemnisation des vendeurs "officiels" à la hauteur de leur chiffre d'affaires annuel. Et la note ne devrait pas être trop salée, étant donné qu'ils ne sont que 7 à vendre régulièrement, et ce, uniquement 4 fois par mois. Soit 52 jours maximum par an.

L'association PAZ mobilisée

«Il est grand temps [...] de fermer le marché aux oiseaux de l’île de la Cité», s'était ainsi exprimée l'association PAZ dans un communiqué diffusé dimanche 3 janvier, rappelant à la municipalité parisienne que cette dernière avait déjà pris la décision d'interdire les animaux sauvages dans les cirques parisiens. Pour l'association, la suite logique serait donc de sceller le sort de ce marché aux oiseaux (et aux poissons).

Or, celui-ci doit entièrement repensé, puisqu'un programme de restauration de près de 5 millions d'euros a été lancé par la mairie de Paris. Une aubaine pour PAZ, qui réclame dans une pétition que le marché aux oiseaux ne fasse pas partie de cette réhabilitation, et soit même définitivement fermé. «Emprisonner des oiseaux est cruel. C’est les priver de leur liberté et de leur comportement le plus élémentaire : celui de voler», peut-on lire sur leur site internet.

Des animaux vulnérables ?

Pire, selon l'association PAZ, les animaux vendus sur l'île de la Cité serait majoritairement des espèces «exotiques», peu habituées «à nos climats» et «très vulnérables à l’exposition extérieure», aux «courants d'air» notamment.

La question de l'élevage est également posée par l'association, qui regrette que ce marché encourage «dans certains cas, la capture illégale». «Cette activité, qui consiste à transporter, sélectionner et organiser la reproduction des animaux dans un but lucratif, nie purement et simplement les intérêts des animaux», explique l'association.