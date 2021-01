L'Assemblée nationale adopte une proposition de loi contre la maltraitance animale

L'Assemblée nationale a voté en première lecture la proposition de loi de la majorité contre la «maltraitance animale». Votée à la quasi-unanimité avec 79 voix pour et 2 voix contre de l'UDI, elle a été saluée par de nombreux députés.

«Le vote fait suite à plus de trois années de travail parlementaires engagées (...) Aujourd'hui nous inscrivons une première pierre nécessaire et une avancée majeure dans la lutte contre la maltraitance animale», a déclaré la députée LREM Aurore Bergé.

Notre proposition de loi sur la lutte contre la maltraitance animale a été adoptée !





Cela a été un long chemin et engagement parlementaire et des combats menés pendant des années par les associations.



— Aurore Bergé (@auroreberge) January 29, 2021