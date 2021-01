Paris : vers une prochaine ouverture des bibliothèques le dimanche ?

C'est une question en débat depuis plusieurs années : l'ouverture des bibliothèques parisiennes le dimanche. Si aujourd'hui, elles sont moins d'une dizaine à être ouvertes en ce jour consacré, des élus voudraient les voir toutes ouvertes.

Sur les 73 bibliothèques municipales, seules 9 sont ouvertes le dimanche. Trop peu pour les élus parisiens du groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes (MDE) qui ont décidé de déposer un voeu au prochain conseil de Paris pour que toutes les bibliothèques puissent être ouvertes en ce jour consacré.

«De plus en plus de Parisiens intéressés»

Ensemble, ils demanderont donc à la municipalité parisienne de «permettre aux Parisiens de profiter, malgré les restrictions liées au Covid-19, d’un temps nécessaire d’accès à la culture et à la littérature», et ce, alors que les bibliothèques restent, selon eux, «les rares établissements culturels encore ouverts au public».

Pour les élus du groupe présidé par Maud Gatel, il s'agit également de répondre à une forte demande des Parisiens qui sont de plus en plus nombreux à emprunter des livres dans les 56 établissements où les prêts sont possibles et qui ne peuvent être satisfaits «par la seule journée du samedi».

Vœu relatif à l’ouverture de toutes les bibliothèques municipales le dimanche qui sera porté par @B_Lecouturier et les @ElusMoDemParis la semaine prochaine au #ConseildeParis





Permettons aux Parisiens de profiter, malgré les restrictions #COVID19, de l’accès à la #culture pic.twitter.com/oHT29ALGyG — Élus MoDem, Démocrates et Écologistes de Paris (@ElusMoDemParis) January 28, 2021

Mais si tout le monde s'accorde sur le bien-fondé de l'ouverture des bibliothèques le dimanche, les conditions de sa mise en place semblent être plus compliquées à faire accepter. Pour rappel, l'ouverture des premières bibliothèques le dimanche avait suscité la colère de la CGT culture de la ville de Paris, qui avaient menacé de faire grève.

En 2016, alors que la mairie prévoyait d'ouvrir de nouvelles bibliothèques le dimanche, celle-ci avait promis aux agents qu’ils ne travailleraient pas plus d’un week-end toutes les cinq semaines, et qu'ils pourraient toucher une prime de 100 euros bruts pour un dimanche travaillé ainsi qu’une journée de repos dans la semaine qui suit.

Une mesure plébiscitée par Emmanuel MAcron

En 2018, Emmanuel Macron lui-même avait plaidé en faveur de l'ouverture des bibliothèques le soir et le dimanche, conseillé par l'académicien Erik Orsenna. Le président de la République avait fait valoir que ces lieux devaient s'adapter au nouveau mode de vie des Français.

Plus récemment encore, la quasi-totalité des candidats aux municipales à Paris – Agnès Buzyn, Pierre-Yves Bournazel, Gaspard Gantzer et même Anne Hidalgo... – avaient ajouté cette mesure à leur programme. «Nous poursuivons notre action pour adapter les horaires d'ouverture de ces équipements et favoriser l'accès de tous à la culture», avait alors fait savoir la maire de Paris.

