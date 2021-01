Paris : après ses trottinettes et ses vélos, Lime souhaite déployer ses scooters électriques

L'opérateur de free-floating américain Lime vient d'annoncer son ambition de déployer des scooters électriques à Paris «au début du printemps». Après ses trottinettes et les vélos Jump, les voilà prêts à se lancer sur un marché pour l'instant assez peu concurrentiel.

«Avec l'ajout de scooters électriques à son offre, Lime devient le premier et le seul opérateur de micro-mobilité à proposer trois véhicules électriques partagés sur une seule plate-forme», a ainsi communiqué Lime, qui fait déjà partie des 3 opérateurs de trottinettes en free-floating autorisés à Paris, et qui a également racheté les vélos Jump d'Uber.

Et le projet de l'entreprise américaine est ambitieux, puisque Lime entend «offrir un service de transport à part entière», capable «de réduire de moitié tous les trajets en voiture de moins de 8 kilomètres» dans la capitale. Une «étape majeure» selon Ghassan Haadad, le directeur des affaires publiques du groupe en Europe, qui se félicite «d'assurer l'accès à des transports partagés abordables et à faible teneur en carbone».

En attente d'autorisation

Néanmoins, rien n'est officiel pour l'instant, puisque Lime doit encore obtenir l'autorisation de la municipalité parisienne avant de déployer ses premiers scooters. D'ailleurs, à ce stade, le groupe ne souhaite ni communiquer sur le nombre de scooters qui sera disponible à Paris, ni sur les tarifs qui seront pratiqués.

Sur ce dernier point, il y a fort à parier qu'il s'alignera sur les prix affichés par le principal et unique concurrent sur ce marché à Paris : le groupe français Cityscoot. Via l'application, ce dernier facture entre 24 centimes et 29 centimes la minute de course : soit entre 3,6 et 4,35 euros pour un trajet de 15 minutes.

A noter enfin que si son projet est accepté, Lime en profitera pour uniformiser sa flotte de trottinettes, vélos et scooters. Finis les vélos Jump rouges par exemple, ils deviendront à leur tour blanc et vert pomme.

