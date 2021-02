Menaces de mort contre Mila : 5 personnes en garde à vue

5 personnes ont été placées en garde à vue mardi dans l'enquête sur les menaces de mort proférées contre Mila suite à sa publication en novembre dernier sur TikTok, d'une nouvelle vidéo polémique sur l'islam après celle de janvier 2020.

Âgées de 18 à 29 ans, elles ont été interpellées en Loire-Atlantique, en Moselle, dans le Calvados, la Marne et les Hauts-de-Seine et placées en garde à vue pour «cyberharcèlement» et «menaces de mort» dans le cadre des investigations menées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne.

Le 15 novembre dernier, le parquet de Vienne avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour «menaces de mort par écrit et harcèlement électronique», s'était dessaisi début décembre au profit du pôle national de lutte contre la haine en ligne, afin de permettre la centralisation des investigations à mener dans différentes régions de France.

Dans cette vidéo, Mila s'en prenait directement à ses détracteurs. «Et dernière chose, surveillez votre pote Allah, s'il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul, j'les ai toujours pas sortis».

En janvier, elle avait publié une vidéo devenue virale dans laquelle elle proférait de virulentes critiques sur l'islam, déclenchant un déferlement de menaces - qui l'ont contrainte à quitter son lycée - mais aussi de soutiens.

Puis, durant l'été, la jeune fille avait été menacée de mort et de viol alors qu'elle était à Malte en séjour linguistique. L'auteur des menaces, un Algérien vivant en France, avait été interpellé et condamné à de la prison avec sursis par la justice maltaise.

A voir aussi