Il refuse que sa fille soit assise à côté d'un garçon en classe et harcèle le professeur

Que sa fille soit assise à côté d’un garçon ou qu'elle pratique certains sports étaient «incompatibles avec sa religion». Un père de famille était jugé cette semaine pour des faits d’intimidation et de harcèlement sur un professeur à Thionville.

Les faits avaient débuté à la rentrée 2019, lorsque cet homme de confession musulmane, papa d’une élève de CM2 , avait appris que sa fille avait un garçon comme voisin de classe. Quelques mois plus tard, les choses s’étaient envenimées lorsque l’enseignant avait remarqué l’absence de la jeune fille aux cours de piscine. Expliquant qu’elle souffrait d’un problème d’oreilles, le père s’était énervé, rappelant, avec des «propos véhéments» qu’il était le seul titulaire de l’autorité parentale, rapporte Le Républicain lorrain.

Plus tard, l’homme avait contacté la directrice et les enseignants de l’école à propos d’une séance de sport où sa fille était rentrée mouillée à cause de la pluie. Il laissait alors entendre que cet enchaînement de faits, mais aussi le programme scolaire jusque-là transmis, étaient «incompatibles avec sa religion», indiquent nos confrères.

«A l’affût du moindre écart»

Selon lui, l’enseignement ne mettait en effet pas suffisamment les savants musulmans en valeur et faisait trop de place aux cathédrales. Il a d'ailleurs fait une déclaration devant le tribunal pour défendre ce point de vue. A l’inspectrice d’académie, il avait également fait savoir qu’il restait «à l’affût du moindre écart» du professeur. Celui-ci, plusieurs fois pris à partie, avait donc pris peur et déposé plainte.

Le tribunal judiciaire de Thionville a cependant indiqué que le professeur ne demandait seulement qu'un euro symbolique, en guise de réparation. Le parquet a quant à lui requis dix mois de prison avec sursis, mais aussi l’interdiction pour le père d’entrer en contact avec l’enseignant et de se présenter à l’école. Un suivi psychologique a également été demandé. La décision sera rendue le 9 mars.

