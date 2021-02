Chômage : date de versement, montant… Tout savoir sur la prime pour les travailleurs précaires

Une prime exceptionnelle a été mise en place par le gouvernement pour venir en aide aux travailleurs précaires, qui enchaînent les contrats courts et les périodes de chômage. Cette aide a commencé à être versée le 5 février dernier, et va continuer à l’être prochainement pour les 450.000 demandeurs d’emploi concernés.

Qui cela concerne-t-il ?

Cette prime s’adresse aux demandeurs d’emploi, et notamment à ceux qui, d’habitude, enchaînent des contrats courts et des périodes de chômage (intérimaires, saisonniers, extra dans l’hôtellerie ou la restaurant), et dont les activités ont été fortement affectées par la crise sanitaire.

Pour en bénéficier, il faut être inscrit à Pôle Emploi entre novembre 2020 et février 2021, et avoir bien actualisé sa situation à chaque fin de mois. Il faut aussi pouvoir justifier d’une activité salariée d’au moins «138 jours travaillés» sur l’année 2019, et sur ces périodes, 70% du travail doit correspondre à des contrats à durée déterminée ou à des contrats d’intérim.

Dernière condition pour bénéficier de la prime : avoir un revenu brut inférieur à 900 euros par mois, ou une allocation chômage inférieure à 33 euros par jour pour les personnes déjà indemnisées par Pôle Emploi.

Cette aide devrait être versée à plus de 450.000 travailleurs, dont «plus de 80.000 jeunes» selon l'exécutif.

Quel montant sera versé ?

L’objectif du gouvernement en créant cette prime est d’assurer un revenu minimum de 900 euros pour les travailleurs précaires. Ce faisant, les personnes qui ne touchent aucun «revenu de remplacement», comme des allocations ou d’autres prestations sociales, ni le revenu de solidarité active (RSA) pourront toucher la prime dans son intégralité, à savoir 900 euros par mois.

Pour ceux qui ont perçu des salaires ou autres revenus, ils seront déduits, pour que le total de tous les revenus, prime comprise, soit égal à 900 euros.

Quelles démarches ?

Il n’y a aucune démarche à faire pour les bénéficiaires de cette prime, qui sera directement versée sur le compte en banque par Pôle Emploi. L’organisme vérifiera toutefois tous les mois l’éligibilité des bénéficiaires, et pourra leur demander des pièces justificatives complémentaires.

Les versements qui correspondent aux mois de novembre et décembre ont été versés le 5 février derniers, et ceux pour les mois de janvier et février seront versés prochainement.

À voir aussi