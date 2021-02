Ile-de-France : des chiens renifleurs dressés pour dépister le coronavirus

Après les brigades cynophiles du métro, celles du dépistage Covid ? Des chiens renifleurs pourraient bientôt être en mesure de dépister le coronavirus, a annoncé la région Ile-de-France ce lundi 15 février. Une expérimentation doit être lancée ce mercredi 17 février.

Cette expérimentation – qui sera réalisée en partenariat avec la région Ile-de-France, l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, l'AP-HP ou encore la Croix Rouge – doit ainsi venir «confirmer scientifiquement» en France «l'efficacité de cette technique de dépistage déjà utilisée dans plusieurs pays» dont le Liban et la Belgique par exemple.

Une «première en France»

Une «première en France» selon la région Ile-de-France, qui souligne que 2.000 personnes travailleront de concert dans le cadre de cette expérimentation. Pour ce faire, les premiers dépistages seront réalisés dans les prochains jours dans plusieurs sites franciliens, «notamment au sein de la cité des métiers de l'Essonne, de l'université Paris-Est Créteil ou encore au sein des centres de dépistage de l'AP-HP».

Concrètement, les personnes qui se diront «volontaires» devront se soumettre à trois tests : un test PCR de référence, un test salivaire puis un test compresse. Ces trois tests seront ensuite présentés aux chiens spécialement dressés pour ce type de dépistage.

Une équipe de chercheurs y travaille depuis plus d'un an, au sein de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (94). Un programme baptisé Nosaïs-Covid-19, développé depuis mars 2020 par le professeur Dominique Grandjean et soutenu depuis décembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des chiens utilisés comme «pré-tests»

Selon cet enseignant-chercheur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (94), ces chiens seraient utilisés comme «pré-tests» et pourraient alors être déployés «à l'entrée aux frontières, dans les aéroports ou dans les zones portuaires». Une fois la personne «flairée» comme étant positive, elle serait alors invitée à s'isoler et à réaliser un test PCR.

En attendant sa mise en pratique sur le terrain, l'étude scientifique doit encore permettre de prouver et d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle technique de dépistage innovante. Une fois validée par les autorités, celle-ci «pourra être une arme supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie», estime la région Ile-de-France.

A voir aussi