Confinement partiel, fermeture des commerces... Durcissement des mesures dans les Alpes-Maritimes

Le Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a annoncé l’instauration de plusieurs mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le département.

Un confinement partiel sera en vigueur lors des deux week-ends prochains entre Menton et Theoule-sur-Mer. « Cette mesure prendra effet du vendredi soir à 18h au lundi matin 6h, a précisé le représentant de l’Etat dans le département. Les sorties seront possibles pour promener son animal, pratiquer du sport, faire des courses. Le tout, dans un rayon de 5 km autour du domicile. Le port du masque sera rendu obligatoire dans toutes les zones à fortes circulation. J’ai pleinement à l’esprit que nos concitoyens sont déjà éprouvés ».

L’instauration du confinement partiel s’accompagnera également d’une augmentation des contrôles, notamment à la frontière franco italienne. A l’aéroport, des tests PCR aléatoires seront effectués sur des vols en provenance de pays touchés par l’épidémie.

Des commerces fermés 15 jours

Dès demain, de nouvelles règles seront également applicables aux commerces. Les grandes surfaces et galeries marchandes de plus de 5002 m2 seront fermées 15 jours, à l’exception des commerces alimentaires. « Tous seront autorisés à maintenir le click and collect et les livraisons à domicile. Ils bénéficieront des aides de l’état. Dans les plus petits magasins, la jauge d’accueil est portée de 10 à 15m2 par visiteur. Les magasins devront se doter d’un médiateur Covid pour imposer les règles aux clients », pécise Bernard Gonzalez.

Plus de vaccins pour les Alpes-Maritimes

« L’accélération de la campagne vaccinale est nécessaire, a t-il encore ajouté. Il faut faire mieux et plus vite. Samedi, le ministre de la santé a octroyé 3500 doses de vaccins Pfizer à notre département. Nous en recevrons finalement 1000 supplémentaires. Les personnes de 50 à 64 ans souffrant d’une comorbidité vont pouvoir se faire vacciner. Il y aura des livraisons massives (des milliers, Ndlr) de vaccins Astra-Zeneca. Les médecins de ville pourront vacciner dans leurs cabinets ».

Selon le délégué départemental de l’ARS Romain Alexandre, « le taux d’incidence est trois fois supérieur dans les Alpes-Maritimes qu’au niveau national. Ce lundi, 85 malades étaient encore hospitalisés dans les services de réanimation de la Côte d’Azur. Il est primordial d’éviter les déprogrammations d’actes chirurgicaux ».

