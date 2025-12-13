Dermatose : la colère des agriculteurs s'amplifie ce week-end pour protester contre l'abattage de troupeaux

La contestation agricole prend de l’ampleur à travers tout le pays. Depuis plusieurs jours, des actions de blocage se succèdent pour protester contre la gestion gouvernementale liée à la dermatose nodulaire contagieuse.

La tension est montée d’un cran après l’abattage de 207 bovins en Ariège, dû à la dermatose nodulaire contagieuse. Une décision qui a provoqué de violents heurts entre manifestants et forces de l’ordre durant deux journées consécutives. Un épisode qui a ravivé la colère d’une profession déjà en colère.

Et le mouvement est loin de s’essouffler. Dans un communiqué diffusé vendredi 12 décembre 2025, la Coordination rurale a lancé un appel à la mobilisation générale pour le week-end, invitant les agriculteurs à se rassembler «partout en France pour en finir avec cette folie».

Le sud-ouest particulièrement mobilisé

Le principal rassemblement est attendu ce samedi dans le Sud-Ouest, région particulièrement touchée par les récents événements. À l’initiative de trois organisations syndicales, la Coordination rurale, la Confédération paysanne et le Modef, une manifestation est prévue dans les Landes.

À Mont-de-Marsan, les participants sont conviés dès 9 heures au rond-point des pompiers afin d’organiser un cortège de tracteurs. Selon la Coordination rurale, l’objectif est de se positionner devant la préfecture entre 10 heures et midi pour dénoncer les abattages massifs de troupeaux, jugés injustifiés par les manifestants, qui estiment que des alternatives existent.

Toujours samedi, une autre mobilisation est annoncée dans le Tarn. À partir de 14 h 30, des rassemblements sont prévus place Pierre-Fabre à Castres et place Lapérouse à Albi. Le syndicat agricole appelle également les habitants à se joindre au mouvement.

La mobilisation se poursuivra ce dimanche 14 décembre dans les Pyrénées-Orientales, à Villefranche-de-Conflent, située à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan. La préfecture catalane devrait également connaître une action agricole mardi 16 décembre, même si les modalités restent encore floues.

Parallèlement, des opérations de blocage ont débuté dès jeudi soir à Sévérac d’Aveyron, dans l’Aveyron, ainsi qu’au Buisson, en Lozère. Plusieurs portions de l’autoroute A75 sont occupées, et les agriculteurs annoncent leur intention de maintenir ces barrages pendant plusieurs jours.

110 foyers recensés sur le territoire

La dermatose nodulaire contagieuse, qui affecte les élevages bovins français depuis l’été dernier, inquiète fortement les autorités sanitaires. Non transmissible à l’homme, cette maladie virale peut malgré tout entraîner la mort des animaux infectés.

D’après le dernier bilan du ministère de l’Agriculture, publié vendredi dernier, 110 foyers ont été recensés sur le territoire, touchant 75 exploitations. La semaine précédente, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard avait alerté sur le risque de voir jusqu’à 10% du cheptel bovin français succomber à la maladie si la situation n’était pas maîtrisée.