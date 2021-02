Paris : qui est Frédéric F., l'éboueur devenu une star sur TikTok ?

Avec plus de 55.000 abonnés sur TikTok, Frédéric F. est sans aucun doute l'éboueur le plus célèbre de France. Avec humour et autodérision, cet homme de 45 ans a décidé de présenter son métier sous un nouvel angle, et en profite pour faire passer un message : «la planète a besoin de nous».

Eboueur à la mairie de Paris depuis plus de 4 ans, Frédéric a toujours su qu'il voulait faire ce métier pour, dit-il, contribuer à la sauvegarde de la planète. «Depuis toujours, je sais que la planète a besoin de nous», explique-t-il dans de nombreuses vidéos mises en ligne sur TikTok, où il répond aux questions posées sur son métier et où il se met en scène dans son quotidien, présentant avec humour les taches qui lui incombent. Pour lui, «le métier d'éboueur ne fait que du bien. Du bien à l'humanité et à la planète».

«Nous sommes en train de détruire la planète»

Surnommé «Earth Cleaner» sur TikTok, il a su se faire une place sur un réseau social très prisé des jeunes et continue de gagner des milliers d'abonnés chaque semaine. Naturel et très à l'aise face à la caméra, Frédéric a su toucher un public large en parlant environnement et écologie. «Sans notre planète, on n'est rien. Or elle peut disparaître du jour au lendemain», explique-t-il, assurant que «nous les humains» sommes en train «de la détruire».

Dans des vidéos «avant/après», Frédéric n'hésite pas à montrer la réalité du terrain : des poubelles qui débordent et de nombreux détritus abandonnés au sol. Une réalité face à laquelle il a décidé de lutter, répétant inlassablement le même message : «n'oubliez pas de recycler vos déchets et de les jeter à la poubelle». Ses vidéos permettent, selon lui, de montrer l'utilité de son métier d'éboueur et de sensibiliser un maximum de monde aux bons gestes pour la planète.

Et son message est plus essentiel que jamais selon lui, puisqu'avec l'arrivée du Covid-19, beaucoup de travailleurs parisiens qui ne peuvent plus se rendre au restaurant se retrouvent dans la rue pour déjeuner et déposent leurs restes un peu partout, souvent par terre lorsque les poubelles sont pleines.

Si Frédéric assure ne pas subir de moqueries par rapport à son métier d'éboueur, il témoigne néanmoins du fait que certaines personnes lui manquent de respect, capables de jeter un papier par terre sous ses yeux et de lui demander de le ramasser parce qu'il «est payé pour ça». Mais, très positif, il préfère répondre avec philosophie : «la planète n'a pas besoin de gens avec cette mentalité».

