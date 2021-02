Aurore Bergé, attaquée en justice par le rappeur Médine : «non, je ne présenterai pas d’excuses»

Attaquée pour «diffamation publique envers un particulier» par Médine après qu’elle l’ait qualifié de «rappeur islamiste», la députée LREM Aurore Bergé a affirmé ce jeudi matin sur CNEWS qu’elle ne présenterai pas d’excuses.

Questionnée sur l’islamo-gauchisme à l’université et les mots qu’elle a tenu contre le rappeur, elle a indiqué qu’ils signifiaient qu’il ne fallait «accepter cet entrisme à l’université ou dans nos grandes écoles, puisqu’il avait été invité à y faire une conférence, alors qu’il avait, dans ses paroles de chanson, appeler à "crucifier les laïcards"».

Le rappeur avait en effet été invité en 2017 à l’Ecole normale supérieure pour donner une conférence. Or, en 2015, il s’était fait remarquer avec un morceau nommée Don’t laïk, dans laquelle il chante : «crucifions les laïcards».

«Je considère que c’est un appel au meurtre et je considère que ma liberté d’expression et ma responsabilité, en tant que député, c’est de dénoncer ces dérives extrêmement graves», a-t-elle justifié sur notre antenne.

A propos de la plainte du rappeur, qui a réclamé «une condamnation et des excuses publiques», ainsi que des dommages et intérêts, elle a estimé que «la justice n’est pas un bâillon, et je refuse que ma liberté d’expression soit sapée par ceux qui, eux, ont considéré qu’il fallait appeler au meurtre contre les laïcs dans notre pays».

