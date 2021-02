Immobilier à Paris : les prix continuent à grimper, malgré la crise sanitaire, mais moins vite

Pas de surprise pour l'immobilier parisien : cette année encore, les prix augmentent, et ce, malgré la crise. Pour autant, le nombre de transactions diminuent. La Chambre des notaires a fait le bilan ce jeudi 25 février.

Les prix de l'immobilier ancien à Paris ont grimpé de 5,4 % au dernier trimestre 2020, atteignant 10.770 euros contre 10.220 euros à la même date l'an passé, selon les chiffres communiqués de la Chambre des notaires à Paris. Même constat en Ile-de-France, où la hausse annuelle des prix a atteint 6,4 %.

«La tension sur les prix diminue»

Pour autant, si «les ventes de biens au prix du marché se font sans négociation», «la tension» sur les prix du marché «diminue», explique Thierry Delesalle, le président de la commission des statistiques immobilières de la Chambre des notaires.

Un véritable «coup de frein» sur les prix, très «attendu» selon lui, alors que les prix de l'immobilier parisien étaient en train de s'envoler avant la pandémie. «Après 5 ans de hausse consécutive, les prix sont désormais légèrement baissiers dans Paris» selon la Chambre des notaires, qui souligne qu'ils «résistent» néanmoins à 10.600 m2».

Pour autant, et c'est sans doute là où «l'effet Covid» est le plus important, le nombre de transactions diminue à Paris et dans toute l'Ile-de-France. Et c'est la capitale qui connaît la baisse la plus impressionnante, avec un recul des ventes de 16 % sur 12 mois, contre 12 % sur toute l'Ile-de-France.

Des disparités géographiques

A noter que le marché immobilier parisien fluctue énormément d'un quartier à l'autre, alors que les prix peuvent varier de plusieurs milliers d'euros au mètre carré selon les arrondissements. Selon la Chambre des notaires, un appartement se vend autour du 9.210 euros le mètre carré dans le 20e, et jusqu'à 14.240 euros le mètre carré dans le 6e.

En effet, les notaires soulignent la «nette différenciation géographique» entre les arrondissements centraux (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements) où les prix dépassent les 12.000 euros le mètre carré, l'ouest parisien où les prix oscillent entre 10.000 et 12.000 euros le mètre carré et l'est périphique de la capitale à moins de 10.000 euros le mètre carré.

Et si la hausse la plus importante a été enregistrée dans un quartier central de Paris (+ 8,5 % dans le 5e arrondissement), il n'en demeure pas moins que les quartiers du nord-est parisien tirent leur épingle du jeu. Les prix de l'immobilier ont par exemple augmenté de 7,2 % dans le 18e, où le prix moyen a maintenant atteint 10.330 euros le mètre carré.

