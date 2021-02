L214 lance une campagne nationale contre Subway, une manifestation prévue à Paris ce vendredi

L'association de protection animale L214 va lancer une campagne nationale destinée «à convaincre» la chaîne de restauration rapide américaine Subway de cesser de «soutenir les pires pratiques d'élevage». Un happening sera organisé à midi ce vendredi 26 février devant le siège français de Subway, avenue de France (13e), à Paris.

Et pour être encore plus visibles, les militants de L214 ont même prévu de se déguiser en serveurs Subway. Munis de panneaux et de tracts publicitaires détournés, ils manifesteront ce vendredi devant les locaux du célèbre groupe américain, et interpelleront les passants, pour les sensibiliser aux «conditions dans lesquelles sont élevés et abattus les poulets pour garnir les sandwichs de Subway».

«Enfermés toute leur vie sans accès à l'extérieur»

En parallèle, l'association de protection animale diffusera largement – sur place et sur les réseaux sociaux – une vidéo inédite et parodique, avec pour but, selon L214, «de dénoncer l'origine de la viande de poulet utilisée dans ses sandwichs, et le choix de l'enseigne de soutenir les pires pratiques d'élevage et d'abattage de ces animaux».

«Alors que de nombreuses entreprises de la restauration rapide telles que La Mie Câline, Paul, ou Patàpain sont aujourd'hui engagées à éradiquer les pratiques d'élevage et d'abattage des poulets les plus cruelles, Subway continue de s'approvisionner dans les pires élevages intensifs et de soutenir cette cruauté», explique notamment Brigitte Gothière, la cofondatrice de L214.

L214 accuse en effet Subway de se fournir dans des élevages où les poulets «sont enfermés toute leur vie, sans accès à l’extérieur» et où ils doivent «cohabiter dans une promiscuité extrême», coincés «toute leur vie sur leur litière, gorgée de déjections».

Une pétition signée par plus de 130.000 personnes

Une pétition – signée par plus de 130.000 personnes – a été lancée sur change.org, dans laquelle l'association réclame que le groupe américain s'engage à respecter les critères du European Chicken Commitment. Un engagement qui «pourrait changer la vie de millions d’oiseaux» selon L214.

Autre demande de L214 : «qu'au moins 20 % des approvisionnements en viande de poulet de Subway en France proviennent d'élevages en plein air». L'association assure travailler depuis plus de deux ans avec Subway à ce sujet, afin que le groupe «baisse les densités dans les élevages», «choisisse des races de poulets à croissance moins rapide» ou «privilégie la lumière naturelle».

A savoir qu'au même moment, d'autres opérations coup de poing seront également organisés dans une vingtaine de villes françaises, dans plusieurs des 450 restaurants que possède le groupe en France.

