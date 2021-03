Coronavirus : semaine décisive en Ile-de-France, avant un éventuel reconfinement

La semaine qui débute s'annonce décisive en Ile-de-France face à une situation sanitaire qui ne cesse de se dégrader. Des réunions doivent se tenir ce lundi 1er mars pour décider des éventuelles nouvelles mesures à instaurer dans la région.

D'un côté, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo – qui a récemment demandé que soit étudiée l'hypothèse d'un confinement de trois semaines dans la capitale – réunira ce lundi matin son équipe et les maires d'arrondissement afin d'«échanger sur des propositions de mesures qui seront soumises au préfet de police et à l'Agence régionale de santé (ARS)» dans l'après-midi.

De l'autre, la présidente de région (Libres!) Valérie Pécresse – qui entend «prendre des mesures de restriction supplémentaires» – doit s'entretenir avec le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France Aurélien Rousseau ainsi qu'avec le préfet de Paris et d'Ile-de-France Marc Guillaume et le préfet de police Didier Lallement.

«les données épidémiologiques se dégradent»

Et ce, dans un contexte où le Premier ministre Jean Castex a annoncé que de nouvelles restrictions pourraient être décidées le week-end prochain en Ile-de-France placée «sous surveillance renforcée», si la pandémie continuait à s'accélérer dans la région.

Or, c'est effectivement le cas : «les données épidémiologiques se dégradent en Ile-de-France», avait déjà averti Aurélien Rousseau en milieu de semaine dernière. Avec 5.129 patients hospitalisés, dont 814 en réanimation, l'Ile-de-France est toujours la région la plus touchée (et la plus peuplée).

Une situation de «tension» dans les hôpitaux relatée par le directeur général de l'ARS vendredi dernier, alors que, selon ses chiffres, 72 % des lits en réanimation étaient désormais occupés par des patients atteints du Covid-19 dans la région francilienne et que 50 % des tests positifs sont des variants.

Les donnes épidémio se dégradent en IdF. La barre des 800 malades Cov+ en réa a été franchie. Les hôpitaux publics et privés leur capacité et atteindront d’ici vendredi 1127 lits de réa dispo. Une mobilisation que chacun doit appuyer en se testant et s’isolant au moindre doute. — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) February 24, 2021

Une hausse régulière du nombre de malades donc, à peine nuancée par le poids démographique de la région, la plus peuplée du pays avec plus de 12 millions d'habitants. En moyenne, ce sont 5.668 nouveaux cas positifs qui y ont été détectés en moyenne chaque jour la semaine du 19 au 25 février.

Et si l'on étudie le taux d'incidence, l'Ile-de-France est également presque tout en haut du classement, avec 323 nouveaux cas pour 100.000 personnes testées au 28 février, contre 281 à peine 4 jours avant au 24 février, selon les dernières données disponibles sur Covid Tracker. Bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est à 222.

Elle n'est dépassée que par les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Hauts-de-France (Mayotte mise à part), où des mesures de confinement le week-end ont été récemment décidées – à Nice et à Dunkerque – qui affichent respectivement un taux d'incidence plus élevé de 373 et 337 au 28 février.

