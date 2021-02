Coronavirus : tout savoir sur les confinement locaux

Des mesures ciblées. Pour éviter un reconfinement national, les autorités ont décidé de mettre en place des restrictions locales sur certains jours pour tenter d'endiguer l'augmentation des cas.

Deux agglomérations confinées ce week-end

Les agglomérations de Dunkerque et de Nice vont en effet inaugurer un confinement le week-end à partir du vendredi 26 février à 18h et jusqu'au lundi 1er mars à 6h. Les déplacements seront donc interdits sauf motifs dérogatoires habituels (courses, rendez-vous médical ou encore promenade dans un rayon de 5km autour de son domicile...). Le masque sera rendu obligatoire sur tout le département, et les centre commerciaux non alimentaires de plus de 5.000 mètres carrés seront fermés.

20 départements en surveillance renforcée

Le Premier ministre a appelé à la vigilance dans 20 départements français. Ceux-ci ont été placés en surveillance renforcée, et pourraient bien se voir imposer un confinement semblable à celui de Dunkerque et Nice dès la semaine prochaine. Après des concertations avec les élus locaux, un point sera fait le 6 mars pour mettre en place des mesures de «freinage» si cela est jugé nécessaire.

Les 20 départements concernés sont : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, les Hauts-de-Seine, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, l'Oise, Paris, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, le Var et les Yvelines.

Éviter un confinement généralisé

L'objectif numéro 1 du gouvernement est d'éviter un confinement généralisé tant au niveau national qu'au niveau local. Jean Castex a donc expliqué avoir une certaine confiance dans ces mesures pour infléchir l'importance de l'épidémie dans les zones les plus touchées. Le chef du gouvernement souhaite en effet «donner du temps» à la vaccination pour que celle-ci fasse son effet. Olivier Véran s'est d'ailleurs montré satisfait de voir que l'âge moyen des hospitalisations liées au covid-19 diminuait progressivement. Cela serait la preuve de l'efficacité de la campagne, qui cible en majorité les personnes les plus âgées, considérées comme plus vulnérables.

À voir aussi