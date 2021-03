Nouvelle étiquette énergie pour l’électroménager : ce qu’il faut savoir

Mises en place dès aujourd’hui, les nouvelles étiquettes énergie pour les appareils électroménagers ont été conçues pour plus de clarté et lisibilité. Le concept reste le même, mais les informations seront présentées différemment.

L’illustration pyramidale, allant du vert au rouge, reste en place, mais les échelles sont désormais différentes. Alors qu’avant, on allait du A+++ à D, dès aujourd’hui, les étiquettes afficheront un niveau compris entre A et G, les mentions «+», qui créaient des interrogations chez les consommateurs, étant supprimées. L’ancien étiquetage pouvait parfois inciter les consommateurs à se diriger vers des produits qui n’étaient pas les plus performants ni les plus économes, notamment ceux de la catégorie A ou A+.

Autre nouveauté : la présence d’un QR Code. «En scannant ce code avec son smartphone, on pourra accéder à des informations complémentaires officielles (à caractère non commercial) renseignées par les fabricants. De quoi mieux comparer tous les équipements vendus dans l’Union européenne», explique l’Agence de la Transition écologique (Ademe).

Mieux informer pour économiser de l'énergie

Aucun appareil actuellement sur le marché ne sera étiqueté niveau A, car cette classe est désormais réservée aux futurs produits, pas encore commercialisés, qui seront plus économes que ceux que l’on retrouve aujourd’hui en magasin.

Avec ces nouvelles étiquettes qui guident les consommateurs vers les produits les plus économes en énergie, les ménages européens pourraient économiser jusqu’à 150 euros par an, selon les données de la Commission européenne.

Ces nouvelles étiquettes seront apposées sur les lave-linges, les réfrigérateurs et congélateurs, les lave-vaisselles et les écrans et téléviseurs. Elles seront aussi affichées sur les ampoules à partir de septembre 2021. En ce qui concerne les fours, chauffe-eaux, ou sèche-linges, ils conserveront pour le moment leur étiquette énergie d'origine.

