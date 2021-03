Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Bretagne ?

En Bretagne, la bataille pour les prochaines élections régionales (13 et 20 juin) est bel et bien lancée. Tous les grands partis ont en effet déjà dévoilé le nom de leur candidat.

Parti socialiste : Loïg Chesnais-Girard

Arrivé à la tête de la région Bretagne en 2017, après la démission de Jean-Yves Le Drian consécutive à son entrée au gouvernement, Loïg Chesnais-Girard se présentera pour la première fois en tant que tête de liste aux élections régionales. Plus jeune président de région (43 ans), ce Breton pur jus, né à Lannion (Côtes-d'Armor) et ancien maire de Liffré (Ille-et-Vilaine), portera les couleurs de sa famille politique de toujours, le Parti socialiste (PS). Certains l'auraient bien vu pourtant suivre le même chemin que son prédécesseur à la région et être le candidat de La République en marche (LREM) pour ce scrutin.

La République en marche : Pierre Karleskind

Faute de Loïg Chesnais-Girard, c'est Pierre Karleskind qui a été désigné chef de file de LREM pour les régionales 2021. Ce jeune député européen de 41 ans, également conseiller régional de Bretagne, a été sous le feu des projecteurs ces derniers mois à la faveur du Brexit, en tant que président de la commission pêche du Parlement européen. Ce sujet a en effet été l'un des points de blocage les plus importants lors des négociations entre l'UE et le Royaume-Uni.

Les Républicains : Isabelle Le Callennec

Chez Les Républicains (LR), c'est la maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) Isabelle Le Callennec qui a été désignée pour conduire la liste «Droite et centre». L'ex-députée de 54 ans a succédé l'an dernier, à la tête de la commune de 18.000 habitants, à son mentor Pierre Méhaignerie, après 43 ans de règne. Elle a été pendant 19 ans l'assistante parlementaire de l'édile, ex-garde des Sceaux sous François Mitterrand. La conseillère départementale d'Ille-et-Vilaine est une proche de François Fillon. Elle a soutenu l'ancien Premier ministre lors de la primaire de LR en 2016 et est devenu l'un de ses porte-paroles après sa victoire, jusqu'à sa défaite au premier tour de la présidentielle de 2017.

Europe Ecologie Les Verts : Claire Desmares-Poirrier

Pour tenter de surfer sur la vague verte aux dernières élections municipales, Europe Ecologie Les Verts (EELV) a misé en Bretagne sur Claire Desmares-Poirrier pour les régionales. La jeune femme de 36 ans, qui n'a jamais eu de mandat électif, se présente comme une «éco-entrepreneuse». Elle produit avec son mari des infusions bio dans leur ferme de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), où elle tient également un café-librairie.

Rassemblement national : Gilles Pennelle

Arrivé troisième en 2015, avec 19 % des voix au second tour, Gilles Pennelle sera de nouveau tête de liste du Rassemblement national (RN) en Bretagne cette année. Proche de Marine Le Pen, ce professeur d'histoire-géographie à la retraite de 59 ans est un historique du parti d'extrême droite (anciennement Front national), étant adhérent depuis 1987. Il a été élu au conseil municipal de Fougères (Ille-et-Vilaine) de 2014 à 2020.

La France insoumise : Marie-Madeleine Doré-Lucas et Pierre-Yves Cadalen

Après l'échec d'une alliance avec les Verts, La France insoumise (LFI) se lance seule dans la course aux régionales en Bretagne. Pour mener le parti d'extrême gauche, c'est un binôme qui a été choisi, composé de Marie-Madeleine Doré-Lucas et de Pierre-Yves Cadalen. La première, 61 ans, est conseillère municipale d'opposition à Pontivy (Morbihan). Cette formatrice consultante de métier, ancienne du Parti communiste, s'est hissée au second tour des législatives en 2017 dans la 3e circonscription du Morbihan. Le second, 29 ans, professeur en sciences politiques, milite à LFI depuis sa création en 2016. Il est notamment chargé de porter le projet de création d'une VIe République, cher à Jean-Luc Mélenchon.

Debout la France : David Cabas

Pour Debout la France (DLF), le parti de Nicolas Dupont-Aignan, c'est David Cabas qui mènera la liste en Bretagne. Cet éducateur scolaire dans un collège de Ploërmel (Morbihan), âgé de 40 ans, est secrétaire départemental de la formation souverainiste dans le Morbihan. Il était déjà présent sur la liste DLF en Bretagne lors des précédentes élections régionales en 2015, lors desquelles le parti avait récolté 2,90 % des suffrages au premier tour.

«Bretagne, ma vie» : Daniel Cueff

Devenu célèbre en 2019 pour avoir pris un arrêté anti-pesticides dans sa petite commune de Langouët (Ille-et-Vilaine), à l'origine d'un vaste débat en France, Daniel Cueff, 65 ans, briguera la présidence de la région Bretagne sous une liste sans étiquette, baptisée «Bretagne, ma vie». L'arrêté de l'ancien édile écolo, qui interdisait l'usage des pesticides de synthèse à moins de 150 mètres des habitations, a définitivement été annulé par la justice début février.

Thierry Burlot

Pressenti pour conduire la liste LREM, Thierry Burlot a finalement choisi de se lancer seul dans la bataille des régionales en Bretagne, à la tête d'une liste sans étiquette. Le vice-président de la région en charge de l'Environnement, ex-socialiste, avait pourtant été reçu par Emmanuel Macron lui-même à l'Elysée le 10 février dernier.

Parti Breton : Joannic Martin

Engagé pour que la région Bretagne obtienne devantage de compétences dans le cadre d'une plus grande décentralisation, le Parti breton a désigné Joannic Martin comme chef de file pour les régionales 2021. Porte-parole de la petite formation, le jeune Briochin de 28 ans a déjà porté les couleurs du parti lors des législatives de 2017, puis s'est présenté aux élections municipales de 2020 à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) au sein de la liste LREM.

