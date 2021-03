La Métropole Nice-Côte d’Azur va vacciner 12.000 personnes en 48h

Christian Estrosi, le président de la collectivité, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’une «opération coup de poing» contre le Covid-19 se déroulera durant le dernier week-end de confinement local.

Alors que, dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence est toujours de 563 cas pour 100 000 habitants et que variant anglais représente entre 80% et 100% des nouvelles contaminations à Nice, le maire de la ville Christian Estrosi a annoncé que la Métropole Nice Côte d’Azur allait vacciner 12 000 personnes ce week-end, lors du confinement local.

L’élu a en effet obtenu du ministre de la santé Olivier Véran l’assurance de pouvoir compter sur 4.000 doses de vaccin Pfizer (pour les personnes de plus de 75 ans) et 8.000 doses d’AstraZeneca (pour toutes les personnes de plus de 50 ans). Ces 12.000 doses devront être injectées ce samedi et dimanche. Pour ce faire, la Métropole va ouvrir les quatre centres de vaccination de Nice (Théâtre de Verdure, Nikaïa, Palais des Expositions et rue Hancy) mais aussi ceux de Beaulieu-sur-Mer, Levens et Tourrette-Levens, dans les Alpes-Maritimes.

Une première en france

«J’invite chacun à s’inscrire sur notre plate-forme en ligne (vaccincovid19.nice.fr, Ndlr) ou d’appeler le 04 97 13 56 00, a insisté Christian Estrosi. Je me suis engagé auprès du ministre de la santé à ce que la totalité des 12.000 doses soit consommée. Cela serait un échec si seulement 11.000 personnes venaient se faire vacciner. Cela sera une première en France, puisqu’on n’aura jamais vu, sur 48 heures, un tel niveau de vaccination. Ce sera possible grâce à la mobilisation de nos volontaires, de nos agents, de nos élus et des maires de la Métropole». Les intéressés recevront leur rendez-vous par SMS.

À ce jour, 43.000 personnes de plus de 50 ans sont inscrites sur la plate-forme en ligne de la Métropole Nice Côte d’Azur. 34.000 y ont été vaccinées à ce jour et 13.000 y ont reçu leurs deux injections.

En outre, le président de la Métropole et maire de Nice Christian Estrosi a indiqué qu'il se fera vacciner avec le sérum AstraZeneca, dès ce vendredi matin, devant les objectifs et les caméras.